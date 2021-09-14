Удача оставила беглеца Мавриди. Его ждут прогулки с собаками и круглосуточное наблюдение

Вечером 13 сентября в Москве задержали сбежавшего месяц назад из истринского ИВС Александра Мавриди, известного как убийца «колбасного короля» Владимира Маругова. Поймать его удалось благодаря тому, что одна из камер видеонаблюдения засекла его у супермаркета на северо-западе столицы. Теперь его ждут более строгое заключение и увеличенный срок.

Сработала камера

Предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди попался в московском районе Митино, возле магазина «Ашан», 13 сентября. Его засекла одна из камер наблюдения, а благодаря системе распознавания лиц силовикам удалось установить, что это беглый преступник. Взяли его на выходе из супермаркета.

Во время задержания он представился как Иванов. Ранее сообщалось, что Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников. Сначала беглец уверял, что приехал в столицу из Ростова три дня назад, а судимостей ранее не имел. Уже после допроса он все же назвал свое настоящее имя и рассказал, что скрывался в митинской церкви.

Мавриди предъявили обвинение в побеге. Сам он заявил, что прятался в заброшенных зданиях Москвы и Подмосковья. При себе у него нашли порядка 70 тысяч рублей, три тысячи долларов и 1350 евро.

Новые условия заключения

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объяснил «360», что после побега и возвращения за решетку Мавриди ждут усиленные меры контроля. Его должны сразу перевести на содержание в спецблок и поставить на специальный учет как склонного к побегу. Подтвердил это и полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко.

«Он будет взят на профилактический учет как склонный к побегу и нападению. С красной полосой будет личная карточка и дело, так что уже не отмажется весь свой срок. Условно-досрочное освобождение ему тоже с меньшей вероятностью будет светить», — добавил бывший силовик.

Правозащитница Ева Меркачева также отметила, что водить такого заключенного с побегом в анамнезе должны будут с собаками и несколькими конвоирами. Причем это касается даже прогулок и встреч с адвокатом.

Он не сможет находиться в таком же режиме, как и остальные заключенные. Его также обязательно поместят в камеру с видеонаблюдением, где он будет 24 часа находиться под контролем Ева Меркачева.

Иван Мельников подчеркнул, что за побег к сроку Мавриди могут добавить до пяти лет, но, учитывая резонанс дела, скорее всего, будет избрана максимально возможная мера. К тому же, убежден правозащитник, правоохранителям еще предстоит выяснить, не нарушил ли он закон, находясь в бегах. Любое правонарушение также будет увеличивать срок.

Неизвестные сообщники

Ранее специалисты предполагали, что побег из истринского ИВС, который Мавриди совершил с еще четырьмя заключенными, был устроен именно ради освобождения предполагаемого убийцы «колбасного короля». В августе 2021 года Мавриди по неизвестной причине перевели в камеру к выходцам из Молдавии, ожидавшим суда за более мелкие преступления. Впятером им удалось взломать дверь камеры. Один из сотрудников ИВС оставил незакрытым окошко для передачи еды заключенным, а в самой камере почему-то был гаечный ключ. Видеонаблюдение в момент побега оказалось отключено.

Четырех беглецов — соучастников Мавриди поймали в течение месяца, один из них и вовсе сдался силовикам самостоятельно. Сотрудникам ИВС, которые дежурили в день побега, предъявили обвинения: по версии следствия, они помогли заключенным.

По мнению экспертов, побег из ИВС был спланирован именно ради освобождения Александра Мавриди, которому за убийство Владимира Маругова грозил пожизненный срок. По разным версиям, его могли вытащить из тюрьмы либо для того, чтобы вывезти из России, либо чтобы убить, так как он мог знать слишком многое, а заказчики его освобождения не хотели, чтобы он заговорил.

Василий Макиенко предположил, что Мавриди мог остаться в Москве, например, из-за ссоры со своими освободителями. Это объяснило бы и наличие крупной суммы денег, в том числе и в валюте. Ему могли заплатить вперед за будущее заказное преступление.

Ему, например, могли поставить какие-то условия, когда предлагали помочь сбежать, а потом он этих людей просто кинул, не захотел выполнять и уже от них перешел на нелегальное положение. Не исключено, что они его и сдали Василий Макиенко.

Иван Мельников согласился с тем, что наличие денег у Мавриди подтверждает теорию о том, что ему помогали извне. При этом следствию, уверен правозащитник, еще предстоит выяснить, зачем был организован побег и не успел ли Мавриди совершить новое убийство.

«То, что он рассказывает, что он прятался по заброшенным зданиям, — это вряд ли. Возможно, он просто не хочет сдавать подельников. Скорее всего, он пытался отсидеться, чтобы улеглась шумиха. Сейчас он будет отрицать чье-либо участие со стороны, потому что ему, по большому счету, терять нечего — ему и так грозило пожизненное», — заключил Мельников.

Киллер с арбалетом

Александр Мавриди стали известен после убийства предпринимателя Владимира Маругова. Его застрелили из арбалета на территории собственного загородного дома под Истрой. Двое неизвестных сначала взяли в заложники бизнесмена и его сожительницу, требовали отдать им деньги, а затем убили Маругова.

Подруге бизнесмена удалось сбежать и вызвать полицию. Мавриди попал на камеры видеонаблюдения с пенсионером, известным как бывший адвокат криминальных авторитетов. Позднее его нашли прикованным к кровати в квартире подозреваемого. После этого его, кроме убийства, заподозрили в вымогательстве имущества у пенсионеров московского региона.

Александра Мавриди также подозревали в связи с бывшей женой «колбасного короля» Татьяной Маруговой. Он якобы познакомился с ней после смерти общего сына Маруговых, пытался втереться в доверие, помогал ремонтировать дом.

Представители Маруговой любые предположения насчет ее отношений с подозреваемым в убийстве экс-супруга отрицают. После того как стало известно о побеге Мавриди, Маругова заявила, что опасается за свою жизнь.

Гражданская супруга бизнесмена Сабина Газиева, которая едва не стала свидетельницей смерти Маругова, тоже просила защиты после новостей о побеге заключенного.