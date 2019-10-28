Учителям составили памятку по соцсетям. Как будто кто-то захочет украсть школьные секреты

В интернете появилась фотография странного документа: департамент образования Самарской области якобы разослал руководителям школ рекомендацию, как пользоваться соцсетями и электронной почтой. Администрация просит проконтролировать, чтобы учителя не пользовались иностранными сервисами в рамках рабочей переписки. Зачем это нужно и будет ли работать — в материале «360».

В документе также предлагается «усилить контроль за действиями пользователей» образовательных учреждений в интернете. Но зачем нужны такие меры, никто не сообщает. Педагоги и руководители, до которых уже дошла официальная бумага, смысла в предлагаемых мерах не видят, как, собственно, и зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Другое дело, если это секретные ведомства, секретные государственные учреждения либо военные структуры, которые являются носителями секретных сведений, тогда это обоснованно. Я не вижу в этом документе реализации. Такими указаниями очень сложно что-то решить», — сказал Ющенко «360».

Источник фото: https://www.facebook.com/sfedoroff

Чуть позже появилась новая версия — из внутренней документации самарской школы «Дневной пансион — 84». Здесь уже в приказном порядке работникам школ запрещается пользоваться сервисами Gmail, Yahoo, Google, приложениями ICQ, QIP, Jabber, Viber, Whatsapp, Skype, иностранными социальными сетями Twitter, Facebook, Livejournal и облачными сервисами iCloud, Google Drive, Dropbox. Правда, ограничения распространяются только на обмен служебной информацией.

В качестве альтернативы работникам бюджетных образовательных учреждений предлагают использовать Rambler, Yandex, Mail, а также мессенджер «ТамТам» и другие сервисы, зарегистрированные на доменах.ru и .su. Личную жизнь и переписку сотрудников школ эти документы никак не регулируют, а вот родителей меры тоже могут коснуться: классным руководителям поручается довести приказ до родителей, чтобы те организовали общение в мессенджере «ТамТам».

В документе также сообщается, что с 01.11.2019 корпоративное общение посредством мессенджера Viber будет прекращено. Каким образом это собираются сделать, не объясняется. Контроль за исполнением приказа возлагают на двух заместителей директора. То, какие меры будут применены в случае неисполнения приказа, также не уточняется.

Источник фото: https://www.facebook.com/sfedoroff

«Речь шла не о запрете, а о предупреждении образовательных учреждений. Все это делается для того, чтобы не произошло утечки внутренней информации. Письмо было об исключении использования иностранных сервисов для распространения именно служебной информации», — пояснили в организационном отделе муниципального департамента образования.

Руководителей учреждений предупредили, что должен быть ограничен доступ, но за тем, предпринимаются ли какие-то меры, следить не нужно. Администрация школы «Дневной пансион — 84» комментировать ситуацию отказалась, хотя именно она стала одной из немногих, кто решил выпустить приказ на основе предложенной департаментом образования рекомендации. Также известно о схожих приказах в школах №№139 и 163.