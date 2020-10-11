За последние месяцы произошло несколько громких историй с насилием над детьми, в которых фигурировали работники образования. В Рязанской области учитель ублажал себя перед семиклассницей, на Камчатке замдиректора заподозрили в сексуальном насилии над ученицей младших классов, в Архангельске по подозрению в непотребной переписке задержали и. о. министра образования. О том, как распознать педофилов, и что делать детям и родителям, — в материале «360».

Интимная переписка

Источник фото: «ВКонтакте»

В пятницу, 9 октября, по подозрению в интимной переписке с двумя школьницами задержали и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева. В кабинете чиновника провели обыск, изъяв ноутбук, с которого, по версии следствия, мужчина писал в соцсети ученицам, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них чиновник отправил «ссылку на видеозапись сексуального характера». Переписка происходила в декабре 2019 года. После задержания чиновник подал в отставку.

Через неделю Гнедышеву исполнится 48 лет. Он начинал учителем математики, физики и информатики в школе Северодвинска. Затем перешел в местный лицей, в 2011 году возглавил северодвинскую гимназию. Его ученики не раз становились победителями и призерами городских и областных олимпиад по программированию. В 2017 году стал замминистра образования региона. С августа 2020 года был исполняющим обязанности министра. Гнедышев женат, у него есть две дочери.

Рязанский онанист

Источник фото: rg62.info

В 90 километрах к югу от Рязани, в средней школе Ключанского сельского поселения, 54-летний учитель мастурбировал на глазах у семиклассницы. Школьница была единственной присутствовавшей на уроке английского. Она незаметно сняла все на телефон и показала запись матери.

На кадрах, попавших в соцсети, видно, как учитель проводит урок, двигая руками под столом. В школе мужчина работал второй год, 6 сентября его уволили. Педагог был женат дважды, у него есть дети, писало издание rg62.info.

Сам подозреваемый, по данным Life.ru, заявлял, что во время занятия «у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно». Коллеги странностей за педагогом не замечали, но называли малообщительным: «Придет в учительскую, возьмет журнал — и к себе в кабинет. В основном сидел в своем кабинете». В отношении учителя возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

Другие случаи

Замдиректора по инновациям одной из сельских школ Елизовского района Камчатского края заподозрили в сексуальном насилии над третьеклассницей. По данным следствия, это произошло в День учителя, 5 октября, в помещении школьного класса.

В полицию обратилась мать пострадавшей. СК возбудил дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемого арестовали.

Школа олимпийского резерва по стрельбе в Крыму / «ВКонтакте»

В Крыму в педофилии заподозрили 69-летнего тренера по пулевой стрельбе. В 2019 году его признавали лучшим на полуострове. По данным следствия, вечером 29 сентября тренер «совершил развратные действия» в отношении 13-летней воспитанницы школы олимпийского резерва. Мужчину задержали.

Как распознать педофила и что делать

Педофилы действуют крайне осторожно, боятся огласки и выбирают жертву, которая не может дать отпор, отметила в разговоре с «360» детский психолог Наталья Наумова.

Обычно педофилы — это родственники, друзья родителей, учителя, преподаватели в кружках и так далее. Они, как правило, действуют нерешительно: присматриваются к ребенку, подходят к нему с осторожностью. Сначала чуть коснутся и смотрят, какая будет реакция — сообщит ребенок родителям или нет Наталья Наумова детский психолог

Когда педофил видит, что ребенок не сопротивляется и не сообщает родителям, то «взрослому человеку с искаженной психикой кажется, что ребенок согласен на эти взаимоотношения».

Источник фото: РИА «Новости»

По словам психолога, очень важно, чтобы ребенок мог сообщить о приставаниях родителям, а они — дать отпор этому человеку. Как минимум сказать: «К моему ребенку не подходим».

«В связи с тем, что такие случаи участились, надо детям говорить, чтобы они даже с учителями никуда не выходили за пределы школы. И предупредить детей, что взрослые люди не могут касаться их интимных зон или задавать вопросы интимного характера», — заявила Наумова.

Важно, чтобы ребенок не боялся сказать взрослому человеку: «Стоп, меня не трогайте! Со мной на эту тему разговаривать нельзя». А также мог свободно рассказать о произошедшем родителям, не думая, что ему не поверят или осудят. «И тогда ребенок, как только увидит подозрительное поведение взрослого, сообщит об этом родителям, и они смогут принять меры», — уверена Наумова.

Самое главное, продолжила она, чтобы ребенок знал, что от взрослого человека можно ожидать опасности. И какой именно.

«Каждый родитель сам подберет правильные слова, потому что в каждой семье это по-разному принято обсуждать. И тогда ребенок уже вооружен. Самая большая проблема жертв педофилов в том, что они боялись рассказать взрослым, они думали, что им не поверят и что их за это накажут. А нам нужно, чтобы ребенок не боялся и открыто говорил с родителями», — подчеркнула детский психолог.

Собеседница заострила внимание на том, что педофилы постоянно хотят дотронуться до ребенка вблизи его интимных зон — чтобы, например «кофточку поправить». При этом они всегда «очень пугливые люди, особенно если у них есть с ребенком общие знакомые».

Это всегда очень пугливые люди, особенно если у ребенка и педофила есть общие знакомые, если это школа… Поэтому они очень осторожны и последовательны: всегда где-то две недели у них уходит на «ухаживание». И за эти две недели важно, чтобы ребенок успел сообщить взрослым, тогда его можно спасти Наталья Наумова детский психолог

По словам психолога, педофилы воспринимают ребенка как равного себе и побаиваются взрослых. «Поэтому они пытаются тесно общаться с детьми, предлагают им какие-то интересные мероприятия, куда-то вместе сходить». С ребенком педофилы ведут себя на равных — спрашивают о таких подробностях, которыми обычно интересуются только сверстники.

В случае, когда учитель проявляет к детям большой интерес, бывает сложно понять — живет он школой и заботой об учениках, или это педофил, добавила психолог.