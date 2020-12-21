Работавший над лекарством от рака и вакциной ученый погиб в Петербурге. Друзья сомневаются, что это убийство

Дело об убийстве ученого Александра Каганского возбудили в Санкт-Петербурге. Подозрение правоохранителей пало на одноклассника, у которого гостил погибший. Однако их общий знакомый уверяет, что биолог мог покончить с собой. По его словам, ученый два года боролся с зависимостью, много нервничал и проявлял признаки психического расстройства. Погибший работал над лекарством от рака и помогал иностранцами создавать вакцину.

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге из-за убийства всемирно известного ученого-биолога Александра Каганского, сообщили «360» в пресс-службе Следственного комитета. Его тело со следами насильственной смерти нашли под окнами дома на улице Замшина. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего друга ученого, из квартиры которого он и выпал. Правда, подозреваемый отрицает, что между ними произошла ссора, и утверждает, что Каганский покончил с собой.

45-летний Каганский руководил Центром геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ и создавал лекарства от рака. В последнее время он также разрабатывал вакцину от коронавируса для университета Эдинбурга, в котором окончил в постдокторантуру.

«Умный и спокойный»

Соседка Софья Николаевна рассказала «360», что тело нашли под окнами днем 19 декабря, «в час — начале второго». Полдня, приблизительно до девяти вечера, тело не забирали. Но подробности гибели и жизни ученого ей и другим соседям были неизвестны.

«Знаю, что там ученый жил, который с раком работал. Знаю, что порезан был, потом из окна выпал вроде 14-го этажа», — добавил другой житель.

Каганский выпал из окна квартиры, где проживал подозреваемый в убийстве его друг Игорь Иванов, сообщил «360» их одноклассник Евгений Волков. Но никакой агрессии или чего-то плохого он за школьным товарищем и соседом не замечал. Лет 10-15 назад Иванов, по его словам, перебрался в Москву. Работал диктором на телеканале, затем занимался своими медийными проектами.

«Ничего плохого я о нем сказать не могу. Умный человек, спокойный. Шумных компаний никогда не собиралось, очень спокойная семья», — сказал Волков.

Уйти молодым

Друг погибшего рассказал «Невским новостям», что около года назад ученый развелся с супругой. Один из детей остался с ним, второй с матерью, из-за чего биолог сильно переживал. По словам собеседника издания, в последнее время Каганский много нервничал, страдал от резких перепадов настроения. Он часто говорил, что на все у него осталось не более пяти лет, что он умрет молодым, как его родители.

Друзья описывают Каганского как умного и начитанного человека. По их словам, ученый считал свое мнение единственно верным, старался быть в центре внимания, стать лидером в любой компании, хотя никогда ни с кем не конфликтовал. Много работал, но результаты его не устраивали. Последние четыре года занятие наукой не приносило Каганскому удовольствия — он хотел переключиться на искусство или бизнес. Брался за новые проекты, но не доводил их до конца.

По всей видимости, изматывающий рабочий график и образ жизни сказались на его состоянии. По словам знакомого, случались даже признаки депрессии и биполярного расстройства. Мужчина не исключает, что его друг употреблял галлюциногены ради новых впечатлений и большей работоспособности. По словам источника «Невских новостей», последние два года Каганский боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. Какое-то время у него это получалось, но затем все начиналось заново.

Убийство или суицид?

Каганский и Иванов были одноклассниками, и много лет их связывали теплые, дружеские отношения. В Санкт-Петербург погибший приехал навестить могилы родителей и остановился у приятеля. Тот незадолго до этого вернулся домой из Москвы. Перед смертью, рассказал ИА «SM-News» их общий знакомый, Каганский находился в измененном состоянии, взял нож и нанес себе несколько порезов. По словам знакомого, Иванов попытался его отобрать, но ученый выбежал на балкон и прыгнул вниз.

По сведениям «Фонтанки.ру», случившееся действительно может быть суицидом. В ночь на 19 декабря друзья отмечали день рождения Иванова. Утром ученый отправился в душ, а именинник готовил завтрак. Как пишет издание, из ванной Каганский вышел в невменяемом состоянии, схватился за нож и ударил себя в живот. Осмотревшие тело эксперты не исключили, что мужчина действительно мог ранить себя. А вот веского мотива убивать друга у одноклассника не было, сообщил источник издания в правоохранительных органах.