Ученый нашел «жизнь» на Марсе. И его подняли на смех

Доктор Ромозер — специалист в области общей и медицинской энтомологии (науки о насекомых), в течение нескольких лет он изучал доступные в Интернете фотографии с поверхности Марса и, наконец, нашел то, что искал. Профессор обнаружил множество примеров схожих с насекомыми форм — его находки напоминают пчел, а некоторые — рептилий. Доклад он представил во время своего выступления на заседании Национального собрания энтомологического общества Америки в Сент-Луисе, штат Миссури.

Профессор утверждает, что фауна Марса богата существами, которые похожи на привычных нам насекомых — у них тоже есть крылья, они подвижны, способны летать. Также Ромозер отметил сходное строение конечностей у земных насекомых с его марсианской находкой. На фотографиях, полученных в том числе и марсоходом NASA Curiosity, исследователь выделил части тел предполагаемых насекомых — голову, ноги, антенны, крылья.

«Экзоскелета и суставчатых придатков достаточно, чтобы идентифицировать вид членистоногого. Трех частей тела, одной пары антенн и шести ног на Земле традиционно достаточно для идентификации в качестве „насекомого“», — заявил исследователь.

Такие результаты Ромозер смог получить благодаря изменению яркости, контрастности, насыщенности и других параметров изображений. По словам ученого, его работа доказывает, что на Марсе есть «живые формы». «Присутствие на Марсе высших метазоидальных организмов подразумевает наличие источников энергии, пищевых цепочек и воды как элементов для поддержания жизни», — сказал Ромозер.

Вода уже неоднократно была обнаружена американскими марсоходами. Ученый считает, что его открытие должно сподвигнуть мировую научную общественность к дальнейшим изучениям Марса и его потенциальных обитателей. Однако другие исследователи не проявляют такого же энтузиазма относительно открытия своего коллеги.

Издание Science Alert сообщает, что некоторые ученые склонны принимать насекомых, найденных Ромозером, за обыкновенные камни. Коллеги профессора предполагают, что его находка — всего лишь последствие парейдолии — зрительной иллюзии, когда от слишком долгой концентрации на предмете человек начинает видеть то, что хочет видеть и просто принимает желаемое за действительное.

Парейдолия нередко встречается в обычной жизни — на основе такого обмана зрения построены некоторые мемы. В искусстве также есть наглядные примеры парейдолии — например, серия картин «Времена года» итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо, где при ближайшем рассмотрении человеческие лица оказываются лишь беспорядочным набором предметов. В изучении космических тел тоже парейдолия встречается не впервые. Напимер, раньше на Марсе замечали человеческие лица.

Профессор Ромозер 45 лет проработал профессором энтомологии в Университете Огайо, был одним из основателей Института тропических болезней при университете, а также почти 20 лет оставлся приглашенным исследователем трансмиссивных болезней в Институте медицинских исследований инфекционных болезней армии США.