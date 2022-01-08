Ученые впервые увидели взрыв умирающей звезды. Он приблизит человечество к раскрытию тайн космоса

Целый год группа астрономов наблюдала за умирающей звездой — красным гигантом, которая превратилась в сверхновую. Выяснилось, что процесс эволюции у этого типа звезд начинается задолго до взрыва. Особенность этого исследования и его важности для дальнейшей разгадки вселенной объяснил научный сотрудник астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Прорыв в понимании

Ученые Young Supernova Experiment (YSE) рассказали, что впервые наблюдали за смертью звезды. Свое исследование они опубликовали в Astrophysical Journal. Звезда, за которой велось наблюдение, превратилась в сверхновую типа II — SN 2020tlf.

Наблюдение за звездой и сверхновой велось с помощью телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS, которые расположены на Гавайях.

Впервые массивную звезду обнаружили летом 2020 года. Это удалось сделать благодаря огромному количеству излучаемого ею света. Мощную вспышку ученые зафиксировали осенью того же года.

Последующие данные только подтвердили, что взорвался тот самый красный сверхгигант в галактике NGC 5731, который был в 10 раз массивнее Солнца.

За последствиями взрыва ученые следили на протяжении года. Впервые они выяснили, что задолго до взрыва красные сверхгиганты могут эволюционировать.

Многое теперь станет понятным

Сверхгиганты — это звезды большой массы, объяснил в беседе с «360» астроном, научный сотрудник астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин. Пока они живут нормальной жизнью, их масса ненамного крупнее Солнца, а только в пять — 10 раз, пояснил эксперт.

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«Когда звезда подходит к концу своей жизни, стареет, она начинает раздуваться. В общем, это характерно для любой старой звезды, но тела большой массы раздуваются очень сильно, в тысячу раз больше по размеру становятся, поэтому их видно издалека», — отметил собеседник «360».

Такие звезды, по его словам, обнаружены давно, ученые знают эти особенности жизни, вот только не знают, чем заканчиваются их жизни в самые последние мгновения.

«Мы обнаруживаем эти звезды в конце, в самом-самом конце их жизни, когда они взрываются, но причины, по которым они взрываются, не до конца понятны», — поделился Сурдин. Он пояснил, что взрыв происходит в центре, а астрономы видят ее снаружи.

«Раньше ученые думали, что это рождение новых звезд, теперь мы понимаем, что это смерть старых, постаревших, подошедших к концу своей эволюции звезд. Но причина взрывов конечно, до сих пор не совсем понятна», — отметил астроном.

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Ученые долго не могли в этом разобраться, именно потому что видели сам взрыв, а посмотреть на звезду накануне не получалось, поскольку она в это время не такая яркая и не очень заметная среди миллионов и миллионов других, объяснил собеседник «360».

И сейчас повезло, впервые за несколько сотен дней заметили эту звезду, как она начала стремительно толстеть, становиться все более яркой и заметной, и наконец, взорвалась, заметил Сурдин.

«Наконец, впервые удалось до взрыва увидеть эту потолстевшую, уже на грани смерти стоящую звезду, и конечно многое теперь станет понятным», — сказал астроном.

У каждого космического инструмента своя работа

Все это произошло благодаря тому, что появились телескопы нового типа, которые работают практически без участия человека. Это телескопы-роботы, которые постоянно оглядывают небо в поисках чего-то интересного, а когда находят это, сообщают астрономам, объяснил Сурдин.

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По его словам, такая система телескопов-роботов стоит по все территории России, а также в Южной Африке, в Южной Америке, и на Канарских островах, то есть во всех точках земного шара, откуда хорошо видно небо. Такую систему роботов сейчас строят по всему миру, отметил астроном, и благодаря им стали делаться такие удивительные открытия.

По мнению Сурдина, новый телескоп «Джеймс Уэбб» не сможет наблюдать за такими явлениями, потому что у него очень небольшое поле зрения, он смотрит в одном каком-то направлении, куда его направили.

Телескопы-роботы, как объяснил астроном, обладают широким полем, их много на земле, и они в состоянии контролировать все небо. Если роботы находят что-то интересное, тогда большим телескопом, и наземным, и космическим, таким как телескоп «Хаббл» или «Джеймс Уэбб», сообщают куда надо посмотреть. Конечно эти телескопы увидят намного более детальную картину, но для этого они должны знать, куда смотреть, отметил Сурдин.

«Сами они не могут обозревать все небо, но они как бы сквозь замочную скважину смотрят на очень маленькие кусочки неба, но зато очень далеко, глубоко и видят мелкие детали», — отметил астроном.

У каждого космического инструмента, у каждого космического прибора своя область работы: маленькие роботы осматривают все небо, а потом сообщают большим, гигантским телескопам, куда наиболее интересно направить свой взгляд, добавил собеседник «360».

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Рождение Черных дыр

На вопрос о том, может ли этот взрыв стать причиной появления Черной дыры, Сурдин ответил, что не только может, но, как правило, бывает причиной появления. При этом астроном добавил, что, еще не так-то просто понять, что тут причина, а что следствие.

Когда у массивной звезды сжимается ее ядро, то очень часто при этом рождается именно Черная дыра, но это же явление приводит к огромному выделению энергии, которая сбрасывает наружную часть звезды, оболочку звезды, объяснил астроном.

«Мы знаем, при сжатии любого объекта он нагревается, так вот сжатие ядра звезды тоже нагревает его и выбрасывает оболочку, а само ядро сжимается в черную дыру. Как правило, именно так и рождаются Черные дыры», — заметил Сурдин.