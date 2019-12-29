Ученые снова удивят мир в 2020 году. Нас ждет больше кадров черной дыры и «захват» Марса

Многие перед Новым годом пишут список целей на следующий год. Часто в таких перечнях можно увидеть пункты о работе, хобби или первом походе в спортзал. Ученые по всему миру тоже строят планы, но более глобальные. Например, захватить Марс или построить новый мощный коллайдер. «360» собрал самые ожидаемые события в сфере науки 2020 года.

«Захват» Марса

Настоящее вторжение на Марс наметили на 2020 год сразу несколько стран. Космические корабли отправят на изучение красной планеты. От NASA полетит аппарат Mars 2020, который соберет образцы горных пород, а следующая миссия привезет их для изучения на Землю. На марсоходе установят небольшой съемный беспилотник, пишет Nature.

От России прибудет посадочная платформа «Казачок» с марсоходом Европейского космического агентства (ESA) «Розалинд Франклин».

Источник фото: Роскосмос

К NASA и России присоединятся и китайские специалисты. КНР отправит свою первую посадочную систему под названием Huoxing-1. С ее помощью на Марс доставят небольшой марсоход. Все испытания космического аппарата уже успешно завершены. Впервые миссию на красную планету совершат и Объединенные Арабские Эмираты, отправив орбитальный корабль.

Фильм с черной дырой

Черная дыра всегда была неким гипотетическим объектом, но в этом году произошел настоящий прорыв. Команда ученых зафиксировала крупное изображение «тени» черной дыры. Фотография стала сенсацией, а благодаря телескопу Event Horizon планируют добиться новых результатов.

Источник фото: NASA

На этот раз под прицел объектива попадет черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути. Специалисты настроены не только получить изображения, но, возможно, даже сделать фильм, сняв газовое облако вокруг нее.

В этом году эксперты смогли создать новую 3D-карту Млечного Пути, которая изменила понимание структуры Галактики и ее эволюции. Теперь ученые смогут изучить космические столкновения, которые они наблюдали в уходящем году. К ним относятся многочисленные слияния черных дыр, а также ранее невиданное столкновение черной дыры со звездой.

Мега-коллайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) надеется получить финансирование для создания мега-коллайдера в 2020 году. ЦЕРН предлагает множество опций для будущего ускорителя заряженных частиц. В планах лаборатории построить стокилометровый аппарат, который может быть в шесть раз мощнее Большого адронного коллайдера. Реализация проекта оценивается в сумму более 23,4 миллиарда долларов.

Источник фото: CERN

Решение по инициативе будет приниматься в мае на специальном заседании совета Европейской лаборатории физики элементарных частиц в Швейцарии.

Хлеб на синтетических дрожжах

Ученые строят большие планы не только в области космоса. Биологи уже почти завершили работу по созданию синтетических пекарских дрожжей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству 15 лабораторий на четырех континентах. Команда исследователей заменила ДНК в каждой из 16 хромосом пекарских дрожжей синтетическими версиями.

Они также экспериментировали с геномом. Например, удалили его фрагменты, чтобы понять, как организм эволюционировал и справлялся с мутациями.

Источник фото: pixabay

Если все получится, то сконструированные дрожжевые клетки помогут сделать производство множества продуктов более эффективным и простым. Синтетический вид дрожжей пригодится в различных сферах: от биотоплива до лекарств и выпечки.

Борьба с изменением климата

Вопросами глобального потепления обеспокоена не только известная экоактивистка Грета Тунберг, но и Организация Объединенных Наций. В августе в рамках программы по защите окружающей среды появится доклад о новых подходах в защите экологии. Среди них будет вытягивание углекислого газа из атмосферы и блокирование солнечного света.

Кроме того, Международный орган по морскому дну выпустит долгожданные правила, которые позволят вести разработку месторождений в морских глубинах. Сейчас ученые обеспокоены тем, что знаний о том, как эта практика повлияет на экосистему недостаточно. Работы в морях могут иметь потенциально катастрофическое воздействие на и без того напряженную среду.

Самое значимое событие в области климата произойдет в ноябре. В Великобритании состоится климатическая конференция COP26 — момент истины для Парижского соглашения. Согласно договоренностям 2015 года, страны должны обозначить цели по сокращению выбросов парниковых газов. Но большинство государств не спешат выполнять свои обещания, будущее самого соглашения висит на волоске, а США уже объявили о выходе.

Комары против Денге

Лихорадка Денге считается тропическим заболеванием. Ее переносят комары семейства Aedes. Каждый год в мире заболевают от 50 до 100 миллионов человек, из которых умирают 20 тысяч. Вирусное заболевание уже давно вышло за пределы теплых стран, поэтому пациенты с Денге встречаются и в России.

Источник фото: pixabay

В индонезийском городе Джокьякарта в 2020-м завершится серьезное испытание технологии, которая сможет остановить распространение лихорадки. Исследователи создали комаров, несущих бактерии Wolbachia. Она препятствует размножению вируса у дикой популяции комаров. Небольшие тесты в Индонезии, Вьетнаме и Бразилии подали многообещающие надежды.

Также должна быть опробована противомалярийная вакцина на острове Биоко в Экваториальной Гвинее. А Всемирная организация здравоохранения надеется ликвидировать паразитическую сонную болезнь (африканский трипаносомоз). Это заболевание переносят мухи цеце.

Инновационный автомобиль от Toyota

Обычные литий-ионные аккумуляторы не представляют из себя чего-то нового и уже давно используются во всем мире. Однако во время Олимпийских игр-2020 в Токио может произойти прорыв в энергетическом секторе. Ожидается, что Toyota представит первый прототип электромобиля, работающего на твердотельном литий-ионном аккумуляторе.

Источник фото: pixabay

В них жидкость, которая разделяет электроды внутри батареи, заменяется твердым материалом. Это увеличивает количество энергии, которую можно сохранить. Аккумуляторы с твердым электролитом служат дольше, но обычно медленнее заряжаются. Эксперты утверждают, что если твердотельные аккумуляторы смогут оправдать ожидания, то технология может кардинально изменить рынок транспортных средств.