Ученые разрушили мем про шерстяного волчару. Главный герой оказался девочкой

Мем с «шерстяным волчарой» обрел новый смысл. Оказалось, что тот самый волк, который «лапищами» расчищает снег для своей стаи, девочка. Так что картинку придется переделывать. Впрочем, новые варианты не заставили себя ждать.

Мем со стаей волков в снегу был очень популярным в 2017 году. Пользователей озадачила хаотичность тропы волка-лидера и задор, с которым он расчищает дорогу остальным. Другие участники путешествия еле движутся за ним.

У фотографии было много подписей, но самая известная содержала фразу «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи». И вот эту фразу теперь надо будет пересмотреть.

Дело в том, что издание National Geographic в Instagram опубликовало историю снимка. Его сделал в 2016 году фотограф Аарон Хьюи в национальном парке Денали на Аляске. Он-то и рассказал, что вожаком стаи была волчица.

Так что теперь полузабытый мем заиграл новыми красками, вернее, смыслами.

Но фотограф не говорил, что все участники этого фото — самки.

Уточнение фотографа важно и по другому поводу. Сейчас как раз модно образовывать женский род от всех слов. «Волчара» — еще одна возможность потренироваться.

И это еще создатели мемов не знают, что за кадром волки съели лося.