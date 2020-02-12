Ученые разрушили мем про шерстяного волчару. Главный герой оказался девочкой
Мем со стаей волков в снегу был очень популярным в 2017 году. Пользователей озадачила хаотичность тропы волка-лидера и задор, с которым он расчищает дорогу остальным. Другие участники путешествия еле движутся за ним.
У фотографии было много подписей, но самая известная содержала фразу «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи». И вот эту фразу теперь надо будет пересмотреть.
Дело в том, что издание National Geographic в Instagram опубликовало историю снимка. Его сделал в 2016 году фотограф Аарон Хьюи в национальном парке Денали на Аляске. Он-то и рассказал, что вожаком стаи была волчица.
Так что теперь полузабытый мем заиграл новыми красками, вернее, смыслами.
Но фотограф не говорил, что все участники этого фото — самки.
Уточнение фотографа важно и по другому поводу. Сейчас как раз модно образовывать женский род от всех слов. «Волчара» — еще одна возможность потренироваться.
И это еще создатели мемов не знают, что за кадром волки съели лося.