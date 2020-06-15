Ученые предположили, что в нашей галактике могут жить 36 разных цивилизаций. Но встретиться с ними у нас не получится

Ученые из Ноттингемского университета Великобритании решили изучить сколько планет в нашей галактике могут быть домом для инопланетных цивилизаций. За основу они взяли развитие жизни, аналогичной земной. Выяснилось, что нас могут окружать десятки разумных цивилизаций.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

В нашей Галактике должно быть не менее нескольких десятков активных цивилизаций, если предположить, что для формирования разумной жизни на других планетах, как на Земле, требуется пять миллиардов лет Кристофер Конселиче ученый.

Ученые предположили, что новые виды должны развиваться в богатых металлами средах. Он необходим для образования планет, которые были бы похожи на Землю. Это помогло им вычислить, сколько планет в Млечном Пути могут быть пригодны для разумной жизни.

Обнаружение любых цивилизаций зависит от качества улавливания сигналов, посылаемых в космос. Например, такие, как радиопередачи со спутников и телевидения. Если эти технологические цивилизации существуют так же долго, как наша, посылавшая сигналы в течение последнего столетия, то, по оценкам, может существовать около 36 разумных цивилизаций.

Даже если это так, пообщаться с ними вряд ли получится. Среднее расстояние до любой возможной цивилизации составляет 17 тысяч световых лет. Это делает коммуникацию очень сложной.

Другой сценарий авторов подразумевает теорию о том, что мы — единственная разумная жизнь в галактике. То есть цивилизации вымирают прежде, чем человечество может их обнаружить.

«Наши новые исследования показывают, что поиски внеземных разумных цивилизаций не только раскрывают существование форм жизни, но и дают нам ключ к пониманию того, как долго будет существовать наша собственная цивилизация», — сказал профессор Конселис.

Он отметил, что обнаружение разумной жизни будет хорошим знаком для человечества.

«Это покажет, что наша цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько сотен лет, или если мы обнаружим, что в нашей галактике нет активных цивилизаций, это плохой знак для нашего собственного долгосрочного существования. В поисках внеземной разумной жизни - даже если мы ничего не найдем — мы открываем наше собственное будущее и судьбу», — заключил он.