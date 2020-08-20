Ученые намерены «ловить» в Екатеринбурге космическое излучение. Есть ли в этом опасность для людей?

На бывшей водонапорной башне завода «Уралмаш» в Екатеринбурге — Белой башне — будут изучать космическую радиацию. Для этого физики установили на вершине башни специальную нейтронную ловушку. «360» узнал, зачем нужно исследовать космическое излучение, и как оно влияет на людей?

«Ловушка» для нейтронов

«Ловушку» разработали в Институте промышленной экологии УрО РАН, говорится в сообщении на официальной странице водонапорной башни в Facebook. Прибор, а точнее датчик, позволит проводить измерения энергии нейтронов. По сути, этот датчик считает количество попавших на него нейтронов.

Он работает на основе газа гелия (3He). Такой датчик эффективен для нейтронов разных энергий благодаря установленному внутри полиэтиленовых шаров детектору.

«Это просто элемент мониторинга»

Директор Института физики высоких энергий в Протвино, академик РАН Сергей Иванов в беседе с «360» объяснил, что представляют собой эти исследования.

«Я знаю, что это абсолютно рутинная процедура, у нас в институте сеть таких датчиков стоит везде и включена в систему автоматического контроля радиационной обстановки», — рассказал Иванов.

Отвечая на вопрос о том, что это за излучение, он объяснил, что нейтрон — это нуклон, составная часть ядра, он похож на протон, только не имеет электрического заряда, поэтому он может распространяться через вещество очень легко. По его словам, это одна из элементарных частиц.

Он также объяснил, что может производить захват нейтронов, например, ядро. Потом оно становится нестабильным и распадается со вторичным излучением. По словам Иванова, это отдельный раздел науки — радиационная медицина.

Говоря о том, грозит ли людям это излучение заболеваниями, академик заметил, что может быть все что угодно.

«И заболевания могут быть. Все что угодно может быть», — сказал Иванов, отметив, что если в каком-то фоновом режиме поставили датчик нейтронного излучения, «то почему бы и нет?». При этом он объяснил, что переживать из-за этого излучения не надо, потому что если человек живет далеко от атомного реактора или действующего ускорителя, то излучения вообще быть не должно.

«Не надо переживать. Это фоновые излучения, если вы живете далеко от атомного реактора либо от действующего ускорителя, то их вообще быть не должно», — объяснил Иванов.

По его словам, нет ничего плохого в том, что поставили этот датчик.

Ну в принципе, хорошо, что поставили. Это элемент мониторинга. Они будут снимать и знать, объективна обстановка радиационного измерения в окрестности точки измерения. Лучше знать, чем не знать, и принимать соответствующие меры, если по каким-то причинам показания датчика нейтронного излучения окажутся ненормальными Сергей Иванов Академик РАН

Он также добавил, что не видит никакого признака угрозы или какого-то раннего индикатора опасности — это просто мониторинг радиационной обстановки. По словам академика, это нормальная работа специалистов по ядерной физике, по ионизирующим излучениям.

Рассуждая о том, помогут ли такие датчики людям, Иванов заметил, что все зависит от того, зачем это надо. По его словам, одно дело — система обеспечения радиационной безопасности, другое — нейтронная физика. Иванов также объяснил, что нейтроны могут использоваться как пробник для изучения строения вещества.