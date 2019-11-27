Учебник ЗОЖу не подмога

Минздрав и Минпросвещения разработали курс пособий, которые уже с трех лет будут прививать детям ЗОЖ. Инициатива похвальная, лишний рассказ о правильных привычках лишним не бывает. Вот только такие методички дошкольникам не нужны. Как это ни парадоксально, активно пропагандировать здоровый образ жизни нужно, когда дети станут старше.

Помимо учебников и рекомендаций для педагогов в курс войдут памятки для родителей. Министр Вероника Скворцова объяснила их цель — обновить воспитательные программы и уже с детского сада мотивировать юных россиян на ЗОЖ.

По ее мнению, только в самом юном возрасте можно «привить автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни». Приблизительно так же, как на всю жизнь закладывается привычка чистить зубы и соблюдать правила гигиены.

Мне как маме начинание в целом кажется полезным. Я и искренне надеюсь, что здоровый образ жизни для многих малышей навсегда станет единственно привычным. Но сомневаюсь, что метод сработает на всех подрастающих или еще не рожденных россиянах.

Ни один нормальный родитель — я не говорю об алкоголиках, наркоманах и других маргиналах — не учит ребенка пить, курить, ругаться матом, употреблять наркотики и ни в коем случае не заниматься спортом. В школах и детсадах такие кружки тоже отсутствуют.

Даже занятые работой родители стараются пристроить детей на спортивные занятия. У каждого из нас есть знакомые мамы, которые по вечерам лавируют с детьми между секциями, чтобы «и Петю на футбол, и Машу на танцы с бубном». Подстраивают расписания, кто-то отпрашивается с работы, привлекает бабушку или оплачивает услуги няни. И все это без методички, только чтобы ребенок рос здоровым.

Пропаганда ЗОЖ сквозит с телеэкранов. Помните выпуск «Ну, погоди!» про Олимпиаду-80? Где зайцы были такими молодцами и спортсменами, а курящий Волк продул во все что можно, включая шахматы? Как думаете, кому были отданы сердца миллионов советских, а потом и российских мальчишек и девчонок?

И о курении. У многих есть такая дурная привычка. Я, к моему глубокому сожалению, не исключение. Но никто же не думает, что я сажаю своего 12-летнего сына напротив и говорю: «Ничего, сынок, дорастешь до 18-ти, вместе дымить будем, научу»? Нет. Признаю и подчеркиваю, что привычка эта — плохая. И сомневаюсь, что мой пример заразителен. Моя родная сестра ни разу в жизни не брала в рот сигарету. Хотя родители у нас — курящие.

Одним словом, родители, детсады, школы и так мотивируют детей на ЗОЖ. Но почему же это не работает? Неужели потому, что нет специального учебника? Не думаю. Вспомните себя подростком. На смену «футбику на коробке» приходили тусовки в скверах или подъездах. Крутым становилось то, что в детстве, да и во взрослом возрасте, таким совершенно не кажется: мат, в мороз без шапки, не спать до двух ночи. А у кого-то первая сигарета или глоток алкоголя. На них смотрят дети чуть помладше, и, подрастая, вливаются в компании и перенимают привычки.

Вот и получается, что наши дети растут в твердой убежденности: ЗОЖ — хорошо, а пить и курить — плохо. Но это не отменяет, что потом «плохо» приравнивается к «круто». И некоторые подростки со всем своим юношеским максимализмом отрицают взрослые ценности, даже те, что прививали с детства.

Поэтому именно они, а не трехлетки, должны быть главной целевой аудиторией министерств. Для них на их молодежном уровне нужно сделать здоровый образ жизни нереально крутым. Но только не так, как сейчас. Спортивные площадки на улицах поставили (спасибо!), а подростков на них кто-то видел?

Зато если ЗОЖ станет модным, как блог ютюбера-миллионника, то некому станет передавать «вредный образ жизни» из поколения в поколение. А «спокойные подростки», знаете ли, и без учебников с методичками вырастут здоровыми и активными.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.