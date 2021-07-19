Участок Сокольнический линии закрыли из-за ремонта. Пассажиры столкнулись с задержками и очередями

Участок Сокольнический линии закрыли на время с 17 июля до 8 августа. Речь идет об отрезке между станциями «Спортивная» и «Тропарево». Московское метро сообщило об увеличении пассажиропотока в несколько раз, сами москвичи пожаловались на большое количество людей на остановках в ожидании бесплатного транспорта.

Ремонт в метро

Участок будет закрыт с 17 июля до 8 августа. В сообщении дептранса Москвы в Telegram объясняется, что это нужно для строительства пересадки на Большой кольцевой линии. В центре зала на станции «Проспект Вернадского» построят пересадку на одноименную станцию новой кольцевой.

На время проведения работ власти организовали компенсационные автобусы. С 05:30 утра до 02:00 пустили бесплатные автобусы с остановками «Университетский проспект», «Университет», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная». Всего должно ходить 180 автобусов особо большого класса с интервалом менее минуты, написало агентство «Москва».

Жителей столицы предупредили, что остановка автобуса КМ у станции «Воробьевы горы» находится достаточно далеко от метро, поэтому до нее лучше добираться на других маршрутах.

Толпы и задержки

В первый рабочий день после закрытия участка, 19 июля, жители города стали сообщать о больших интервалах между поездами.

В Сети появилось видео, на котором видно, как толпа стоит около остановки в ожидании автобуса. Судя по объявлениям, ролик снят у станции метро «Юго-Западная».

Еще одно видно с ждущей транспорт толпой людей было опубликовано в Instagram. Где оно было снято, не уточняется.

Одна из пользовательниц Сети под этой публикацией написала, что она проезжала на такси мимо закрытых станций и не видела очередей, зато заметила много полупустых автобусов.

Вход на одну из станций закрытого участка. Источник фото: Telegram

Департамент транспорта сообщил в Telegram, что утром в понедельник более 23,4 тысячи пассажиров воспользовались автобусами КМ. Ведомство завило, что метро и наземный транспорт справляются с увеличившейся нагрузкой. В дептрансе также добавили, что 162 автобуса особо большого класса ездят с интервалом менее минуты.

«На станции „Спортивная“ пассажиров больше, чем обычно, в 3,8 раза, на станции „Тропарево“ — в 1,4 раза», — сказано в сообщении.

Пассажиров из-за большой нагрузки попросили пользоваться Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро, а также МЦК.

Подобные закрытия

В мае закрывали участок «салатовой» ветки между станциями «Дубровка» и «Волжская». Там также прокладывали тоннель для Большой кольцевой линии. Альтернативные маршруты в итоге столкнулись с огромной нагрузкой.

Пользователи соцсетей выкладывали видео с тем, что происходило в метро.

На кадрах видно, как толпа медленно передвигается по тоннелю, чтобы попасть на «зеленую» линию метро. Большое количество людей было и на станции «Зябликово».

Этот участок открыли 14 мая.