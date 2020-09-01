Ленинградское шоссе — одна из главных дорог, по которой можно выехать из Москвы. Но на московском участке от МКАД до СНТ «Кирилловка» водителей ждут неприятные сюрпризы. Если в пределах Кольцевой по магистрали можно ехать спокойно, то дальше начинаются разрушенные обочины и огромные ямы, в которые можно попасть, едва съехав с дороги. Сложности возникают у пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Остановки изуродованы вандалами, а тротуары для прохода местами разрушены.

Проблемы на дорогах

Более 80 дефектов обочин и кромок проезжей части обнаружили при проверке участка Ленинградского шоссе от МКАД до СНТ «Кирилловка». Полсотни повреждений проезжей части, более 20 расписанных вандалами остановок и разрушенные тротуары.

Автомобилисты при попытке съехать на обочину, чтобы встать на аварийку, могут провалиться в образовавшуюся яму или «убить» подвеску — дорога и обочина находятся на разных высотах. Кроме того, владельцев машин не порадуют обилие мусора вдоль дороги, стертая разметка и скрытые за деревьями знаки.

Сложности возникнут у пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Если на проезжей части разбиты только кромки и обочины, то покрытие тротуаров в некоторых местах испещрено ямами. А остановки разрисованы граффити и нередко повреждены.

Ремонт и безопасность, а также благоустройство и уборку этой части магистрали обеспечивает ГБУ «Автомобильные дороги», которое подчиняется департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Но создается впечатление, что о благоустройстве 10-километрового участка на одной из самых загруженных дорог города просто забыли.

Разрушенные обочины

Дорога — это объект недвижимости, и отвечает за ее содержание собственник. Об этом в беседе с «360» заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Он напомнил, что обочина и тротуар тоже являются частью дороги и их также нужно обслуживать.

«Обочина — это очень важная история. Она не только для того, чтобы там мог остановиться автомобиль, но и чтобы в случае нештатных ситуаций у автомобиля был какой-то динамический габарит, чтобы можно было туда экстренно уйти», — поделился он.

Если автомобиль заедет правыми колесами на разрушенную часть обочины, его начнет крутить, так как сцепление с проезжей частью сильнее. В результате машина может упасть в кювет. Если обочина с ямой, то закончится это новым кручением и даже аварией.

Разрушенная обочина на участке Ленинградского шоссе в сторону центра

Чтобы сохранить обочину, дорожники должны применять специальные технологии еще на уровне строительства дороги. Но обычно на это не хватает денег.

«Если их спросить, почему обочины в ямах, то они вам скажут, что финансирование на содержание дорог меньше, чем норматив. Поэтому, естественно, они экономят на тех вещах, которые считают второстепенными», — заявил Шкуматов.

Такая же проблема со стертой разметкой. На многополосных магистралях это может серьезно осложнить движение, так как автомобили начнут теряться. Особенно это актуально в темное время суток.

Стершаяся разметка на участке Ленинградского шоссе в строну центра

Эксперт отметил, что содержание и ремонт дорог требуют большого количества средств. Когда их выделяют недостаточно, то дорожники начинают экономить.

«Допустим, они должны проводить осмотр дороги — не заросли ли знаки, не пропали ли они, что там с разметкой. Для этого нужны техника, люди, камеры. Но на это нет денег, поэтому никто не ездит с проверками», — заявил он.

Выход из ситуации эксперт видит один: создать защищенные статьи на всех уровнях бюджетов, откуда будут выделяться деньги именно на дороги, чтобы они соответствовали принятым нормативам.

Опасный тротуар

Пешеходные дорожки и тротуары вдоль проезжей части — это тоже часть дороги, за которую отвечает собственник. Если трасса федеральная, то это государство, если муниципальная — то это город. Об этом «360» рассказал главный инженер проекта «Карта убитых дорог» Николай Мельков. Эксперт отметил, что чаще всего тротуары разрушаются из-за неправильного отвода воды, которая портит покрытие, либо из-за долгого перерыва между ремонтами.

Разрушенный тротуар на участке Ленинградского шоссе в сторону центра

«На тротуары укладывается асфальт более низкого класса, чем на дорогу, потому что нагрузка там меньше. Основная проблема — это отвод воды. Если вода застаивается или уходит неправильно, то это и приводит к разрушению», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что скопившаяся вода может приводить к сдвигу полотна или просто впитываться в трещины и при перепадах температур разрушать асфальт, создавая ямы. Решать этот вопрос должен собственник дороги. Также в зоне его ответственности и мусор, который скапливается вдоль проезжей части, состояние дорожного полотна, разметка, освещение и обочины.

Разрушенная обочина на участке Ленинградского шоссе в сторону центра

«У нас очень большой процент аварий связан с состоянием дорожного полотна. Опять же ямы, когда водитель на скорости пытался объехать, его может вынести на тротуар, на обочину или на встречную полосу», — отметил Николай Мельков.

Эксперт отметил, что обычно содержание и обслуживание дороги собственник разыгрывает на конкурсах среди подрядчиков. Но именно владелец отвечает за состояние, в котором оказывается дорога. Поэтому требовать, чтобы дорога соответствовала нормам, нужно с него. Это можно сделать, отправив письмо в прокуратуру или ГИБДД. Эти два надзорных органа следят за выполнением контрактов, чтобы они соответствовали 196-му федеральному закону «О безопасности дорожного движения».