Участнику «Дома-2» разбили лицо в драке с актером сериалов. Все началось из-за девушки

Актера Кирилла Мелехова задержали за жестокое избиение экс-участника «Дома-2» Артура Кулакова в баре. У пострадавшего — сотрясение мозга, перелом челюсти, скулы, глазной кости, носа и другие травмы. Против артиста завели дело, и суд может отправить его в колонию. Но юристы уверены, что до реального срока дело не дойдет.

Полицейские задержали актера Кирилла Мелехова, известного по сериалам «Кухня», «Остров» и «Глухарь-3». Его подозревают в жестоком избиении экс-участника «Дома-2», модели Артура Кулакова в столичном ночном клубе «Руки вверх».

«Инцидент произошел 7 ноября. В баре „Руки вверх“ на улице Тверской Кулаков выпивал в компании друзей, к нему присоединилась другая компания. Между ними позднее произошел словесный конфликт, который перерос в драку. По подозрению в нападении задержан Кирилл Мелехов», — рассказал источник агентства «Москва».

После драки Кулаков обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили у него переломы костей носа, глазной пластинки, верхней челюсти, правой скулы, сотрясение мозга и другие травмы. Они не были опасными для жизни, но лечение заняло более трех недель, отметили медики. Пострадавший обратился в полицию, и против артиста завели дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Вступился за девушку

Агент Мелехова отказалась ответить на вопросы «360». А в беседе с Пятым каналом артист опроверг участие в драке и заявил, что «этой ситуации не было, это выдумка». Однако после избиения у себя в Instagram-Stories Кулаков рассказывал о том, что произошло. По его словам, он отдыхал в клубе с друзьями. Уже ночью к ним присоединились еще несколько человек.

«В их числе оказался актер сериала „Остров“ Кирилл Мелехов. Уже ночью мы подпитые оказались на улице: я, он, девушка из моей компании и его товарищ. После чего Кирилл отошел с ней к охране, а его друг начал нелестно о ней отзываться в грубой форме. Я начал ему за это предъявлять», — рассказывал Кулаков.

Началась перепалка. Через несколько секунд молодой человек почувствовал сильный удар в глаз. Он утверждает, что его ударил Кирилл Мелехов, который даже не попытался разобраться. Кулаков отправился в больницу, а актер с другом остались отдыхать. Молодой человек отметил, что, кроме избиения, нападавшие «подрезали» смартфон его брата.

Дойдет до тюрьмы?

Если суд признает Мелехова виновным хотя бы по части 1 статьи 112 УК РФ, его могут приговорить к принудительным работам, ограничению или лишению свободы на три года или аресту до шести месяцев (по части 2 статьи 112 — до пяти лет лишения свободы). Но, как правило, когда человека впервые судят по такой статье, то реальный срок ему не дают, рассказал «360» адвокат Евгений Харламов. К тому же стороны могут примириться до суда.

«У нас это очень часто применяется. И не потому, что попадаются звезды или не звезды. Посыл и президента России, и председателя Верховного суда в том, что надо уменьшать по возможности в рамках закона число осужденных. От судимости потом всю жизнь страдает не только человек, но и его близкие родственники. Судимость висит всю жизнь», — сказал адвокат.

Поэтому в России существуют практики примирения сторон, прекращения дел в связи с деятельным раскаянием (это добровольное возмещение ущерба или вреда) и судебные штрафы. В ситуации с дракой актера и модели такое, считает Харламов, вполне может произойти.