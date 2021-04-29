«Улыбался, как будто ничего не совершал». Знакомый рассказал об участниках оккультного обряда в Астрахани

Астраханец хотел вернуть жену с помощью магии, но погиб от руки помощника. Мужчины выехали за город, чтобы провести ритуал, но поссорились — и один зарубил топором другого. Знакомые убитого не верят в версию с оккультными таинствами, но пока следствие идет именно по этому следу.

В ночь на 26 апреля в Астрахани пропал 33-летний Антон Шабанов. Уже на следующий день в социальных сетях появились ориентировки на его имя. Вечером он вышел из дома и не вернулся. По данным из объявления, знакомый высадил Шабанова в районе Полуостров Пролетарский. Сигнал телефона пропал около 02:00 в районе поселка Новоначаловского.

Следственные органы начали искать Шабанова и 29 апреля обнаружили тело в лесополосе, недалеко от дороги Кирпичный завод — Три Протока. Антон Шабанов был мертв, причиной смерти назвали несколько ударов топором в область головы. Правоохранители уже задержали подозреваемого — им оказался уроженец Красноярского края, знакомый убитого Николай.

Магический ритуал

В ночь на 26 апреля, по версии следствия, Шабанов позвал друга с собой в лесополосу, чтобы тот помог ему вырыть яму. В семье погибшего был разлад. Друг Шабанова, пожелавший остаться анонимным, рассказал «360» о том, что супруги разошлись и вместе не жили, но развода пока не было.

«Естественно, у него были переживания по этому поводу», — добавил он.

В сообщении Следственного комитета по Астраханской области указано, что Шабанов хотел восстановить отношения с супругой и «решил прибегнуть к оккультному ритуалу». Именно для этого ему и нужна была помощь товарища — чтобы похоронить вещи в пустынном месте за чертой города.

Но пока мужчины копали яму, они подрались. Следствие уверено, что ссора началась из-за того, что Николай, согласившийся помочь товарищу, неосторожно выразился в адрес его жены и раскритиковал обряд.

«Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления», — сообщил Следком.

Друг убитого, с которым удалось пообщаться «360», с версией следствия не согласен. Он назвал информацию о проведении ритуала враньем, которое «раздули желтушные паблики».

«Потому что говорят, что это со слов Николая, который его убил. Но это может быть и неправда. Я не знаю, но я сомневаюсь, что они такой фигней могли заниматься. Я в это слабо верю», — объяснил он.

Друг под подозрением

Подозреваемого правоохранители уже задержали. В СК добавили, что он уже был объявлен в федеральный розыск красноярскими силовиками по подозрению в мошенничестве. Сейчас же его обвиняют в убийстве, максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

Друг Шабанова рассказал «360», что закадычными друзьями Николай с Антоном не были: подозреваемый работал в автосервисе, а убитый был его клиентом.

«Может, они там общались, сдружились, общие интересы… Все-таки тоже автомобилями увлекался Антон. Дружба какая-никакая у них была. То есть помимо работы они общались, на рыбалку ездили, насколько я знаю», — добавил мужчина.

Собеседник отметил, что видел Николая после пропажи Антона и ничего необычного в нем не заметил.

Негативного впечатления он не производил — нормальный порядочный человек, общался адекватно. Я, если честно, на него подумал в самый последний момент. <…> Общался нормально, улыбался, как будто никто ничего не совершал друг убитого Антона Шабанова.

Коллеги Николая говорят, что он был нормальным парнем, совершенно неконфликтным человеком. Работали вместе они довольно давно и никаких странностей за подозреваемым в убийстве мужчиной не замечали.

Жена убитого Любовь говорить о смерти супруга не захотела.