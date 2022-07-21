Участника рейдерской схемы отправили в СИЗО. Группа хотела отобрать завод по производству семян у «Щелково-Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» столкнулась с попыткой рейдерского захвата уникального завода по производству семян в Орловской области. Злоумышленники придумали схему по отъему предприятия путем подделки документов, переоформив недвижимость и землю на себя. Сегодня районный суд Орла арестовал первого фигуранта дела до 15 сентября. В СИЗО отправился бывший главный инженер завода Трубчанинов. Главный инициатор схемы находится в бегах, а его подельники шлют сотрудникам «Щелково Агрохим» и их адвокатам угрозы.

Возвращение в 90-е?

Представляющая интересы подмосковной компании «Щелково Агрохим» адвокат Наталия Весельницкая рассказала, что история началась еще в 2019 году. Тогда директор орловского ФГУП Магомед Чадаев довел свое предприятие до банкротства и решил выкупить его, но оформить на главного инженера Трубчанинова.

23 миллиона рублей для покупки он запросил у «Щелково Агрохим». Компания согласилась выдать заем, но с условием, что недвижимость и земля оформляются на дочернюю компанию для создания селекционного центра, а Чадаев и Трубчанинов становятся менеджерами.

После трех лет работы уже уволенный со службы начальник Чадаев и его подчиненный придумали схему по отъему завода, в который «Щелково Агрохим» вложила около миллиарда рублей. Как подчеркнула адвокат, особенным цинизмом стало то, что заговорщики начали претворять свой план в действие 24 февраля, когда началась специальная операция на Украине.

«Они просто подделали документы, что якобы „Щелково Агрохим“ не нашли 23 миллиона на покупку этих объектов недвижимости. То есть документы об оплате они или похитили или уничтожили. Но в бухгалтерии же все проведено. Это все можно отследить и восстановить. Я не понимаю, на что они рассчитывали», — заявила Весельницкая.

Адвокат отметила, что «Щелково Агрохим» в государственном реестре недвижимости числилось залогодержателем. Но по неизвестным причинам сотрудники Росреестра без согласия компании переоформили все на новых собственников за несколько дней. Закон запрещает проводить такие сделки с недвижимостью. Как это получилось, разберется следствие.

«Эта история больше похожа на историю из 90-х. Мы давно уже забыли, как среди бела дня вот так совершенно цинично, нагло без какого-либо прикрытия осуществляются действия по захвату научно-производственных предприятий, имеющих стратегическое значение», — подчеркнула Весельницкая.

Близкий к следствию источник сообщил «360», что завод вывели из собственности «Щелково Агрохим» под предлогом погашения долга в 23 миллиона рублей, которые компания якобы не выплатила бывшему владельцу Трубчанинову. В марте заговорщики переоформили владение комплексом на индивидуального предпринимателя.

В начале апреля новый «владелец» при поддержке уволенного из органов бывшего сотрудника ОБЭП и сотрудников частного охранного предприятия попытались захватить территорию комплекса силой. Предотвратить рейдерский захват удалось только после вмешательства регионального главка ФСБ.

В официальном релизе ведомство сообщило, что раскрыло мошенническую схему по хищению 16 производственных объектов недвижимости и аренды более двух тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения. По данному факту завели уголовное дело о мошенничестве.

Участие в преступной схеме бывшего сотрудника ОБЭП подтвердила адвокат Весельницкая. По ее словам, сейчас от этого человека сотрудники «Щелково Агрохим» и представляющие интересы компании адвокаты получают угрозы. За ними ведется незаконная слежка.

«Это лицо осуществляет незаконные сыскные мероприятия в отношении представителей потерпевших, направляет SMS-сообщения с угрозами о том, что против потерпевших заведут уголовные дела <…> Я не очень понимаю, с кем мы боремся: либо с отморозками из 90-х, либо с преступной группой со связями в правоохранительных органах, как они себя представляют или хотят себя представить», — заявила Весельницкая.



Она отметила, что кроме давления на потерпевших и свидетелей злоумышленники мешают проведению следствия.

«В дело вброшены два сфальсифицированных документа о том, что академик РАН, доктор химических наук, Салис Каракотов, находясь в твердой памяти решил миллиардный проект, куда он вложил средства „Щелково Агрохим“, отдать за пять миллионов своему сотруднику. Все это делается якобы за подписью Каракотова. Такая примитивная конструкция, которую избрали эти лица поражает», — рассказала Весельницкая.

Адвокат добавила, что арестованный сегодня главный инженер Трубчанинов устраивался на работу по поддельному диплому. Это только первый фигурант, до которого добрались правоохранители. Главный инициатор схемы Чадаев и его подельники скрываются от органов.

«Завод не отдадим»

Помощник генерального директора компании «Щелково Агрохим» Олег Верховский заявил, что благодарен правоохранительным органам за помощь и реакцию на заявление компании.

«Хотелось бы выразить благодарность правоохранительным органам. В частности, управлению ФСБ по Орловской области, которые оперативно отреагировали на наше заявление и пресекли попытку рейдерского захвата. Оперативно отреагировали МВД России по Орловской области. Возбудили уголовное дело», — заявил он.



Верховский подчеркнул, что компания может отстоять свое предприятие от попытки рейдерского захвата благодаря работе правоохранительных органов.



«Если это так можно вообще называть сегодня. Потому что то, каким способом это происходило — это прямо 90-е», — заявил он.

Представитель «Щелково Агрохим» отметил, что также получает угрозы от стоящих за преступной схемой злоумышленников.

«В мой адрес поступали и поступают угрозы, SMS, сообщения через разные мессенджеры. Слежки происходят, когда мы сюда командируемся. Несколько машин за нами постоянно катаются, следят за нами. Какие-то сообщения делают. <…> Но нас это не остановит в любом случае», — заявил Верховский.



Он добавил, что недоволен приговором, так как человека отправили под стражу, но считает судебный вердикт справедливым.



«Нельзя сказать, что я особенно доволен, все же человека заключили под стражу. Но решение справедливое. На сегодняшний день один из обвиняемых в розыске. Другой также скрывается. Один был пойман, заключен под стражу», — резюмировал он.

Аналогов комплекса в России нет

Представитель «Щелково Агрохим» рассказал, что это это предприятие — не просто завод по производству семян, а единый научно-производственный центр.

«Кроме самого завода, который производит семена, <…> у нас строится — и, мы надеемся, к концу сентября введем — научный центр. На открытии завода „Щелково Агрохим“ и Орловский государственный аграрный университет подписали соглашение о создании научного центра, куда привлекут молодые кадры. Аналогов такого комплекса в России нет», — подчеркнул Верховский.

Он отметил, что основная цель, которая стоит перед центром — отказаться от западной зависимости в семенах. Сейчас это главная задача продовольственной безопасности.



«Поэтому мы все силы бросили на защиту завода, мы понимаем, что мы его не отдадим. Он работает», — подытожил Верховский.