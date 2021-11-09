Участник штурма Капитолия попросил политического убежища в Белоруссии. Его могут принять

Участник захвата Капитолия — американец Эван Ньюман — запросил политического убежища в Белоруссии. Он был вынужден бежать из страны в Европу, где пробыл в нескольких странах. У мужчины есть реальные шансы укрыться в Белоруссии.

Участник январского штурма Капитолия Эван Ньюман попросил политического убежища в Белоруссии. В эфире канала «Беларусь 1» он рассказал, что ФБР включило его в список разыскиваемых преступников и попросило общественность помочь с поиском, написало РИА «Новости».

Мужчина предположил, что на родине его обвинили по шести уголовным делам, но он не считает себя преступником. По словам Ньюмана, его обвинили в том, что он ударил офицера полиции, хотя никаких оснований для этого нет.

Ньюман начал скрываться в Америке и по совету юриста уехал в командировку в Европу, чем выиграл время для того, чтобы адвокат разобрался с его делом, поскольку на тот момент не было никаких судебных разбирательств в отношении мужчины.

В итоге американец прилетел в Италию, пробыл в Швейцарии, Германии, Польше и остановился на Украине — в Житомире. Там он заметил за собой слежку со стороны СБУ, и именно поэтому решил попросить политического убежища.

Шанс на убежище

Эван Ньюман вполне может получить политическое убежище в Белоруссии. Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин напомнил «360», что отношения между Белоруссией и США сейчас натянутые, поэтому власти страны могут пойти навстречу и предоставить американцу убежище.

Не вижу каких-то рычагов давления на Белоруссию со стороны американцев, это не такое масштабное решение, которое вызвало бы совсем безнадежный разрыв отношений Белоруссии и Запада Алексей Макаркин.

Специалист добавил, что предоставление политического убежища американцу, который не имеет доступа к гостайне, не является носителем секретов и особо важным свидетелем, вряд ли приведет к конфликту.

Почему именно Белоруссия

Ньюман успел пожить в нескольких европейских странах, но для политического убежища выбрал именно Белоруссию. Руководитель Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович рассказал «360», что роль в выборе конечной страны могли играть общественно-политические взгляды соискателя.

«Роль может играть и общественно-политическая реальность в самой республике, а также внутриполитический и внешнеполитический курсы, которые проводит страна», — добавил специалист.

В других же странах американцу могли бы отказать в убежище. Алексей Макаркин напомнил, что у Украины и США близкие отношения, в Европе же ситуация была бы не лучше. Он напомнил, что американец придерживается правых взглядов.

«Такие люди не любят глобализацию и современный мировой мейнстрим. Они очень плохо относятся к мейнстримным интеллектуалам, университетским профессорам, журналистам, общественным деятелям, представителям НКО», — объяснил Макаркин.

По мнению специалиста, если бы в Европе встал вопрос об экстрадиции Ньюмана, то вряд ли бы кто-то встал на его защиту, поэтому Белоруссия, где президент Александр Лукашенко позиционирует себя как человек весьма консервативных взглядов, может стать для него убежищем.