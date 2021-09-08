Участник реалити-шоу о похудении умер из-за проблем с сердцем. Такие передачи приносят прибыль и портят здоровье

В Москве погиб 25-летний участник шоу экстрим-похудения. Он смог похудеть за три месяца на 20 килограммов, но сердце не выдержало нагрузок. Создатели программы обвиняют врачей больницы, которые отказались госпитализировать парня. Однако медики неоднократно предупреждали: быстрое похудение вредит здоровью. А такие шоу приносят пользу лишь своим хозяевам.

Никита Судницын, участник программы экстремального похудания «Жир шоу», умер от сердечной недостаточности, сообщили в YouTube-канале «ОР шоу». Молодому человеку было всего 25 лет, он работал помощником депутата в Мосгордуме. Как рассказывал сам Никита, он начал полнеть после того, как прекратил заниматься теннисом.

К началу участия в программе Судницын весил 138 килограммов. Он выделился еще на стадии кастинга, отказавшись от провокационно предложенного фастфуда. В дальнейшем за три месяца ему удалось похудеть почти на 20 килограммов. Однако лидер проекта смог потерять вдвое больше, и Судницин увеличил усилия.

Несмотря на то, что, по уверениям устроителей шоу, с участниками постоянно работали медики и фитнес-тренеры, здоровье Никиты не выдержало экстремальных нагрузок. На YouTube-канале шоу ответственность переложили на сторонних врачей, обвинив их в халатности: у Никиты было высокое давление, он обратился в больницу, но ему якобы лишь дали таблетку и отправили домой.

Хозяин бизнес-шоу

YouTube-канал «ОР Шоу», на котором стартовала программа, принадлежит бизнесмену Александру Орлову. В числе прочего, ему также принадлежит и сеть суши-баров «Тануки», которые недавно подверглись серьезной хейтерской атаке со стороны адептов патриархата и национализма из движения «Мужское государство». Разумеется, реклама ресторанов есть в каждой серии шоу.

В пилотном ролике Орлов признался, что не любит людей с лишним весом и никогда не берет их на работу. Но он готов дать шанс шестерым тучным людям изменить свою жизнь. В рекламе говорится, что участников «ждет долгий и сложный путь к красивому и здоровому телу», а тому, кто за три месяца сможет похудеть больше всех, достанутся призы.

Бизнесмен выступил не только ведущим, но и одним из психотерапевтов шоу. Орлов заявил, что у него есть диплом психологического факультета МГУ по специальности «клиническая психология». При этом многочисленные сайты, в том числе и Incrussia.ru, пишут, что хозяин «Тануки» окончил только экономический факультет Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова в 1994 году.

После гибели участника шоу Александр Орлов записал видео, где выразил соболезнования близким и родным Никиты Судницина, а также пообещал оказать им посильную материальную помощь. Бизнесмен не уточнил, будет ли продолжено реалити-шоу.

Деньги на жиру

К сожалению, гибель участников шоу о похудении — не редкость. В прошлом году умерли уже два участника шоу «Я вешу 300 килограммов». Кроме того, 90% бывших толстяков вскоре после окончания съемок вновь набирают десятки килограммов, иногда даже больше, чем до начала участия в передаче. Об этих последствиях экстремальных методов уменьшения веса специалисты-медики предупреждали уже не раз.

Но такие шоу охотно смотрят по всему миру. Они строятся по одной и той же канве: безвольные толстяки, которым добрые люди дали возможность вырваться из жирового рабства, жесткие тренеры, похожие на армейских сержантов, и глубокомысленные ведущие, вытряхивающие откровения из участников. Эти программы приносят миллионы своим создателям.

Деньги идут не только от высоких рейтингов (а они высоки!) и рекламных вставок. В исследовании New York Times утверждают, что популярное американское шоу о толстяках «The Biggest Loser» приносит своим создателям за год 100 миллионов долларов только от одной торговли товарами, связанными с шоу.

Врачи против экстрим-похудения

Безопасно худеть можно, лишь теряя не более двух-килограммов в месяц. Если резко сократить количество потребляемых калорий до минимума, вес действительно снизится, но это уйдет вода, а не жир. Жесткие ограничения в питании грозят авитаминозом и снижением иммунитета, что в нынешней обстановке крайне опасно.

Также при экстремальной диете организм не получает достаточное количество полезных веществ. А главное — все скоростные методы похудания в итоге неизбежно ведут к повторному набору веса. Для эффективного похудания стоит проконсультироваться с врачом и не ждать быстрого результата за месяц-другой.

Не стоит ждать чуда и от «волшебных» таблеток, которые якобы могут начисто убрать жир. Такие препараты могут пагубно сказаться на сердце и нервной системе. Особенно это касается тех препаратов, которые обладают психостимулирующим свойством. Лекарства с мочегонным и слабительным действием плохо влияют работу ЖКТ и почек. А еще дорогие таблетки для похудения могут оказаться просто пустышкой.