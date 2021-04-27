Облава на террористов. Во Франции и Дании задержали мужчин по подозрению в участии и финансировании ИГ*

В Дании арестовали шесть человек по делу о присоединении к террористической организации и ее финансировании. Во Франции также задержаны семь человек по подозрению в связях с ИГ*. Ими оказались члены чеченской общины родом из России и Грузии.

Датская полиция сообщила о задержании шести человек по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* и пособничестве ее деятельности в Сирии. Речь идет о мужчинах в возрасте от 27 до 35 лет.

В ходе операции полиция провела обыски и задержания по нескольким адресам в районе Орхуса и в Копенгагене. Четверо задержанных находились в районе Орхуса, двое — в Копенгагене.

Двое арестованных — 29-летний мужчина из Орхуса и 30-летний из Копенгагена — обвиняются в том, что летом 2014 года они отправились в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*. Один из них, а именно 29-летний мужчина, обвиняется в попытке приехать в Сирию весной 2015 года с целью повторной вербовки в ИГ*.

Он и еще четверо задержанных получили обвинения также в финансировании терроризма. Полиция считает, что с 2013 по 2017 год мужчина, находясь в Орхусе, отправлял деньги террористической организации. Он использовал четырех других обвиняемых по делу в качестве посредников, которые по его просьбе переводили деньги лицам, связанным с ИГ*.

Пятеро из шести мужчин посетят судебное заседание во вторник, судья примет решение о продолжении их содержания под стражей. Однако само заседание пройдет в закрытом формате.

Задержания людей, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, прошли сегодня и в двух регионах Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

По сообщениям, задержания произошли в регионах Нижний Рейн и Пюи-де-Дом. Речь идет о семи задержанных в возрасте от 28 до 48 лет. Все они являются членами чеченской общины, рожденными в России и Грузии, передает France Bleu.

Их задержали по подозрению в связях с террористическими организациями в Сирии, а именно в участии в них или их финансировании.

Предположительно, из семи арестованных трое находились в Пюи-де-Доме. AFP пишет о том, что один человек был арестован в Оверни. France Bleu отмечает, что по тем же подозрениям по крайней мере четыре человека были арестованы во вторник утром в Страсбурге, в районах Робертсау и Кроненбург-Кенигсхофен.

Все задержанные были взяты под стражу с обвинениями в возможном финансировании боевиков в Сирии. Аресты были сделаны в ходе расследования по линии антитеррористической прокуратуры.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.