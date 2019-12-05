Венгрия не пустит Украину в НАТО до восстановления прав национальных меньшинств. Причина в законе, лишившем украинских венгров права учиться на родном языке. Киев так усиленно боролся с русским языком, что из-за этого страдают другие народы.

О решении на саммите в Лондоне заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье, только тех, которые они имели раньше», — цитирует Сийярто Reuters. Глава МИД отметил, что Венгрия готова консультировать Киев по этому вопросу.

Речь идет о законе об образовании, который ограничивает право нацменьшинств учиться на родном языке. Украина приняла его два года назад. А летом прошлого года Венгрия заблокировала работу комиссии Украина — НАТО. Тогда Будапешт поставил Киеву условия касательно обучения на родном языке.

Основная цель закона о языке на Украине — выжить русский язык со своих территорий. Так считает политолог из Франции Ксавье Моро. Однако, по его словам, это весьма трудно сделать, как и в случае с венгерским. Особую роль здесь играет и забота Будапешта о своем народе. Венгрия, например, финансирует школы других стран, где обучают выходцев из нее.

Однако и против украинского закона бороться будет непросто, уверен Моро. «Возьмем страны Прибалтики, которые являются членами ЕС. Внутри самого Союза есть закон, говорящий об уважении разных меньшинств, языков, рас и так далее. Но никто в Европе никогда не давил на Прибалтику, когда она стала активно заниматься антирусификацией. И никто сейчас на Украину давить не станет в этом вопросе. Если они скажут, что Украина должна уважать права венгерских меньшинств, то придется защищать и русский язык на Украине», — пояснил политолог.

Поэтому сейчас Будапешт пытается найти союзника. Лучший вариант — это Россия. В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии попросило Госдуму помочь в решении вопроса защиты прав нацменьшинств на Украине. По его словам, Будапешт предложил объединить усилия.

Все нацменьшинства на Украине стали жертвами борьбы Киева за свой язык. Это ужасно. Пять лет назад очень мало людей использовали украинский. А русским и вовсе пользуется не меньшинство, а большинство населения Ксавье Моро политолог.

Собеседник «360» отметил, когда в стране не будет закона, который запрещает русский, венгерский и другие языки и который обязывает говорить на украинском, никто не будет использовать последний массово. Поэтому Киеву очень невыгодно уступать Венгрии или тем более России в этой ситуации.

«Но даже если Будапешт сменит гнев на милость и не станет препятствовать Киеву, последний все равно никогда не будет в НАТО. На Украине все еще есть проблемы с территорией. Если Украина прямо сейчас хочет быть членом НАТО, она должна отказаться от Крыма, отдав его России, и даже от половины Донбасса, который Украина не контролирует», — заключил Моро.