США уговаривают российских дипломатов отказаться от Родины. Но участь предателей незавидна

Российскому послу Анатолию Антонову настойчиво предложили осудить свою страну и перейти на сторону США. Подобные действия уже можно считать методами психологического давления. Впрочем, американцы этого и не скрывают, открыто раздавая визитки ФБР у нашего посольства. Однако американцы забывают уточнить, что судьба предателей Родины всегда незавидна. Никакие материальные блага не смогут заглушить совесть, а предав один раз, придется делать это снова и снова.

США давят на российский дипкорпус

Посол России в США Анатолий Антонов получил письмо с предложением публично осудить действия российского президента. Для связи были указаны контакты офиса заместителя государственного секретаря США Венди Шерман. Дипмиссия РФ потребовала от американского Госдепартамента официальных объяснений, а сам Антонов подчеркнул свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к дипломатам.

Он напомнил, что у российского посольства все еще продолжают раздавать карточки с контактами ФБР. Также дипломатов России атаковали американские СМИ с призывами отказаться от поддержки своей страны.

Спецслужбы оказывают давление не только на дипломатов, но и на российских журналистов, командированных в США. Их также пытаются склонить к сотрудничеству, не пускают на официальные мероприятия, запрещают вещание, чинят препятствия при оформлении рабочих виз и блокируют банковские счета.

Вероятно, от Антонова ждали заявлений вроде тех, которые сделал бывший дипломат Борис Бондарев. В мае он уволился из постоянного представительства РФ при отделении ООН в Женеве и опубликовал на своей странице в социальной сети заявление, в котором раскритиковал внешнюю политику России.

Придется предавать постоянно

Политолог Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что спецслужбы США откровенно и достаточно давно используют методы психологического давления на россиян. Довольно редко, но все же случается, что некоторые дипломаты невысокого ранга не выдерживают прессинга и просят политического убежища. Всегда есть те, кто может дать слабину. Их последующая судьба складывается по-разному, кому-то даже находится должность и он работает, получает зарплату.

«Возьмем для примера наиболее яркий случай: это первый министр иностранных дел Российской Федерации, депутат Государственной думы Андрей Козырев. Его прозвище было Министр Да — в противовес Министру Нет Андрею Громыко. Сейчас Козырев живет в Соединенных Штатах Америки, консультирует, делал тут заявление по поводу спецоперации, то есть находится на содержании», — рассказал Светов.

Собеседник также вспомнил громкую историю с заместителем генерального секретаря ООН от Советского Союза Аркадием Шевченко. Уже через два года после назначения он начал интересоваться у американцев политическим убежищем. Те не торопились дарить паспорт, и дипломат три года работал против своей страны. Забрали его в США лишь на пороге разоблачения. За измену Шевченко заочно приговорили в СССР к высшей мере наказания, его жена покончила с собой в Москве, а сам предатель со временем стал банкротом и умер от цирроза печени.

Одного шага для перебежчиков всегда будет мало, подчеркнул Светов. От предателей будут требовать снова и снова осуждать Родину. Тем, кто обладает нужной американцам информацией, будут платить, остальных куда-нибудь устроят, все зависит от интереса спецслужб. Однако финансовое благополучие не перечеркнет собственного понимания, что ты — предатель.

Американцы уверены в своей избранности

Светов отметил, что у американцев есть четкое требование ко всему миру: все должны быть на «правильной стороне» истории, то есть на стороне США. И каждого человека, кто на эту «правильную сторону» перешел, американцы засчитывают себе в плюс. Конечно, они рады представителям российской либеральной общественности и актерам, которые отрекаются от своей страны. Но дипломаты — это намного более важный рубеж.

То, что они пытаются воздействовать на Антонова, это просто глупость. Потому что Антонов — это такая военная косточка, у него мощная закалка, и он не из тех людей, кто может быть предателем. Однако давление идет очень сильное Юрий Светов.

При этом если бы Россия попыталась предложить американскому послу осудить США, был бы огромный международный скандал.

«Американцам такие методы сходят с рук потому, что они на „правильной стороне истории“. Вспомните слова 40-го президента США Рональда Рейгана: „Что такое Америка? Это сияющий храм свободы на высоком холме, на который другие только еще пытаются забраться“. Впрочем, древние римляне говорили короче: „Что позволено Юпитеру, не позволено быку“. Вот американцы и считают себя Юпитерами», — сказал Светов.