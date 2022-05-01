Убрать мины и растяжки с гранатами. Как русские восстанавливают Мариуполь

Освобожденный от оков нацизма Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Восстановлению городской инфраструктуры, сильно пострадавшей после обстрелов, помогает российское МЧС, сотрудники уже приступили к работе. «360» показывает кадры восстановительных работ и удивляется масштабу разрушений от действий националистов.

Строители придут. Но сначала саперы

Однако нацисты могли оставить в брошенных зданиях неприятные сюрпризы, например, мины или растяжки с гранатами. Поэтому первым делом постройки исследуют бригады саперов. После тщательной проверки работу начинают восстановительные службы.

В Мариуполь уже прибыл Тульский спасательный центр МЧС — всего 100 человек и 35 единиц техники. Спасатели грузят большие обломки зданий в КамАЗы и увозят на место хранения отходов, сантиметр за сантиметром делая город чище и лучше.

При помощи специальной техники специалисты проводят демонтаж межэтажных железобетонных конструкций, разбор завалов в жилых кварталах города.

После очистки города необходимо и провести крупномасштабные строительные работы. Многие дома лишились части стен, фасадов, крыш. Впрочем, Министерство строительства РФ в лице главы ведомства Ирека Файзуллина уже дало подтверждение, что Россия не бросит своих людей и поможет заново отстроить город.

Для поднятия боевого духа сотрудников МЧС ведомство организовывает культурные вечера. На одном из них выступила популярная в Донбассе группа МЧС ДНР «Звезда Надежды». Музыканты исполнили известные композиции на пожарную тематику и военно-патриотические песни.

Мариуполь возглавит человек из народа

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что руководить новым Мариуполем будет лидер, которого предложит общественность.

С учетом того, сколько жителей Донбасса сплотилось в борьбе с нацизмом, нет сомнений, что достойный кандидат будет обязательно найден.