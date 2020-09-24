Уборщица случайно стала депутатом, а потом и главой поселения в Костромской области. Что о ней известно?

Бывшая уборщица стала главой поселения Повалихинское под Костромой. Женщина со средним образованием оказалась более предприимчивой, чем может показаться, — у нее свое хозяйство, а еще она является депутатом от «Единой России».

Марию Удгодскую выбрали в качестве главы поселения Повалихинское Костромской области. На сайте, отслеживающем процесс выборов, говорится, что у Удгодской было 61,7% голосов, а у бывшего главы — Николая Локтева — 34,04%. Иными словами, за женщину проголосовали 87 человек, а за бывшее руководство — 48.

По информации издания «Подъем», Локтев попросил Удгодскую побыть «подставным лицом», чтобы точно выиграть выборы. Однако голосующие поступили иначе, они отдали свои голоса за Удгодскую.

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает», — сказала Удгодская. Выбранная народом глава не знает, сколько деревень в поселении, сколько там жителей. Также она сказала, что не готова становиться политиком. Более того, она никогда не работала с документами.

Депутат и фермер

В то же время в беседе с «360» Удгодская сказала, что уже пять лет является депутатом партии «Единая Россия». Она числится в совете Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области.

В администрации поселения сказали «360», что Удгодская вступает в должность 1 октября. Только в четверг, 24 сентября, она написала заявление об уходе с должности уборщицы. Она, кстати, была техслужащей в той же администрации, которую теперь возглавит.

Учительница младших классов школы, где училась Удгодская, рассказала «360», что у главы поселения есть машина, собственное хозяйство. Она разводит кроликов, кур, гусей, уток, а раньше на ферме были еще и индюшки. Многие в поселении покупают у нее продукты.

«Она энергичная, молодая, у нее машина есть, дети есть. Один в девятом [классе] учится, другая в шестом, девочка», — рассказала учительница, которая не назвала своего имени.

По информации сайта kp.ru, у Удгодской два ребенка — сын Вадим и дочь Вика. Глава поселения окончила лесопромышленный техникум, в политику идти не планировала, но депутатом числилась на непостоянной основе.

Ее кандидатура была выдвинута на выборы областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, передают «Аргументы и факты».

Принципы голосования

По словам секретаря ЦИК РФ Майи Гришиной, есть общее правило — кандидат должен принять мандат вне зависимости от того, какую должность занимает. Если кандидат не примет мандат, то нужно будет проводить новые выборы. При этом в региональных законах за отказ от мандата предусмотрены санкции, в том числе финансовые. То есть победителю придется возместить расходы на проведение выборов.

Политолог Сергей Марков написал на своей странице в Facebook, что Россия шокирована результатами выборов в Костромской области, где победила 35-летняя уборщица. Он отметил, что оппозиция в восторге, что власть во многих местах не популярна и люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за действующее руководство.

«А области эти — Костромская, Владимирская, Псковская, Смоленская, Тверская, — опустели, обнищали, захирели настолько, что там и народу нет, и дорог нет, и работы нет. Все уезжают в Москву. И никто не хочет ими даже управлять. И голосовать там не только не за кого, но и уже почти некому», — написал Марков.