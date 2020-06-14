Полицейские в США снова убили афроамериканца. Это привело к новым погромам и второй волне протестов

Уже две недели в разных штатах США бушуют массовые протесты с погромами. Власти всячески пытаются разрешить проблему, но полицейские сделали только хуже. Правоохранители застрелили афроамериканца Райшарда Брукса, после чего беспорядки вспыхнули с новой силой. Что сейчас происходит на улицах Атланты — в материале «360».

Волна протестных акций захлестнула США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб от рук полицейских в Миннеаполисе. Этот случай стал причиной массовых погромов сначала в самом городе, а затем и в других штатах и даже Европе.

Властям некоторых штатов удалось стабилизировать ситуацию, но где-то жители протестуют до сих пор. Для их разгона президент Дональд Трамп отправил бойцов Нацгвардии. Военные распыляли в толпу слезоточивый газ, задерживали людей и стреляли резиновыми пулями. Все усилия сделала бесполезными ночь на 13 июня.

В тот вечер 27-летний житель Атланты Райшард Брукс спал в припаркованном на проезжей части автомобиле. Парковка принадлежала ресторану Wendy’s, поэтому клиенты начали жаловаться, что им приходится объезжать стоящую машину. В итоге кто-то позвонил полицейским, чтобы они приехали разобраться с уснувшим мужчиной.

Правоохранители поговорили с Бруксом и заставили его пройти тест на алкоголь. Оказалось, что тот был не совсем трезвым. В какой-то момент словесный конфликт перерос в драку. Все происходящее снимали на видео, которое разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как Брукс убегает от полицейского, а затем падает на асфальт.

«Офицер полиции достал из кобуры свое оружие, разрядил его по мистеру Бруксу, находящемуся на стоянке, и тот упал. Эта информация была подтверждена свидетелем, которого мы опросили. И это все, что у нас есть на данный момент», — сообщил глава бюро расследований Джорджии Вик Рейнольдс.

По данным полицейских, в Брукса выстрелили три раза. Очевидцы рассказали, что после падения мужчина еще дышал. Скончался он уже в больнице после операции. У Брукса остались подросток-пасынок и три дочери, старшей из которых восемь лет.

Последствия

Убийство темнокожего не сошло с рук полицейским. Новости о случившемся облетели СМИ и соцсети очень быстро. Мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс организовала срочную пресс-конференцию, чтобы все объяснить и попытаться избежать новых волнений.

«Можно спорить о том, было ли это надлежащим применением смертельного оружия. Однако я твердо верю, что существует четкое различие между тем, что вы можете делать, и тем, что вы должны делать. Лично я уверена — это было неоправданное применение смертельного оружия и призываю к немедленному увольнению офицера», — заявила она.

В итоге стрелявшего в Брукса полицейского уволили, а второго правоохранителя отстранили от оперативной работы. Подала в отставку и шеф полиции Атланты. Но местных жителей не устроило только наказание стражей порядка. Уже вечером толпа собралась у ресторана, рядом с которым убили темнокожего. Люди устроили погром и подожгли заведение, которое выгорело полностью.

На этом протестующие не остановились. Они стали поджигать все припаркованные машины, из-за чего полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки продолжились уже на одном из шоссе, где митингующие полностью перекрыли движение. На кадрах видно, что из-за людей на дороге образовалась огромная пробка.

Всю Атланту охватили погромы и беспорядки после смерти Брукса.

Пока беспорядки и погромы в Атланте продолжаются, но многие местные жители стали просить в социальных сетях остановить беспредел в городе.