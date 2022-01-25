Убивает не лед, а незнание. Трагедии на зимних водоемах заставили вспомнить о правилах

В Ленобласти течением унесло провалившегося под лед ребенка. На Крещение так же погибла прыгнувшая в необорудованную купель женщина. Тела до сих пор не нашли. Спасатели предупреждают, что купаться в заледеневших водоемах не стоит, как и в целом выходить на открытый лед.

Тонкий лед

Накануне под Петербургом погиб ребенок — семилетний мальчик провалился под лед, и его унесло течением. По предварительным данным, он с братом-близнецом и тетей гулял по берегу реки во Всеволжском районе. Но женщина отвлеклась, и ребенок прыгнул с причала на лед и провалился.

Женщина бросилась спасать племянника, но тоже провалилась. Она смогла выбраться, но ребенка вытащить не успела — его унесло течением. Тело мальчика до сих пор не нашли. Теlеgrаm-канал «112» сообщил, что скорость течения в том месте, где он провалился, достигает трех метров в секунду, а глубина — девяти метров.

Теlеgrаm-канал Shot сообщил, что погибший мальчик может оказаться сыном председателя совета директоров компании по проектированию инженерных сетей «Мегамаейд», бизнес-коуча и автора книг, миллиардера Станислава Логунова. Его состояние на 2019 год оценивали в 2,8 миллиарда рублей.

Ранее, в Крещение, в Гатчине при похожих обстоятельствах погибла 40-летняя женщина. Она решила искупаться в Крещенскую ночь, но не в специально оборудованной, а в самодельной купели. В итоге ее унесло течением под лед, а спасатели почти неделю не могут найти ее тело.

Правила поведения на льду

Спасатели не раз предупреждали — купаться в необорудованных купелях крайне опасно. Заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил, что дно и боковые стенки купелей на открытой воде должны быть ограничены деревянными рейками. Это позволяет избежать смертей, как та, что случилась в Гатчине.

За таким купанием обязательно должны следить спасатели, добавил спасатель, инструктор-методист Максим Штыб. Они же проверяют, соответствует ли купель требованиям безопасности.

«Когда спасатели готовят прорубь, они проверяют ее на безопасность, рассчитывают все возможные риски. Также проруби оборудованы сходнями, палатками для переодевания и так далее», — подчеркнул он.

Причем лед на открытых водоемах — место повышенной опасности, так что спасатели советуют просто не выходить на него. Если вы все же хотите прогуляться по замерзшему водоему, необходимо сначала узнать у местных жителей о состоянии льда, уверен Сергей Щетинин.

«Если вы видите на снегу сверху на реке или на другом водоеме следы свежей воды, это повод задуматься о том, что там могут быть полыньи. Очень опасно находиться на льду рядом с искусственными водоемами, например, плотинами, водозаборами и так далее — из-за перепада воды, регулирования водного уровня, проседает лед», — добавил он.

В случае, если лед под вами уже проломился, по словам Щетинина, очень важно не паниковать. Прежде всего нужно избавиться от груза на спине, если он есть, например, от рюкзака. Дальше у человека будет несколько минут на то, чтобы спасти себе жизнь.

«В первую очередь нужно как можно дальше вытянуть руки на лед и постараться перебросить вес на грудную клетку, закинуть ногу на край льда и перекатывающимися движениями двигаться в сторону, чтобы не провалиться снова», — объяснил он.

Максим Штыб добавил, что оставшимся на поверхности критически важно не подходить к краю полыньи, чтобы не провалиться тоже.

«Обычно человеку что-то бросают — одежду, доску, веревку, чтобы держаться. И вытаскивают откатываясь, а не вставая на ноги», — заключил он.