Кто-то уже полгода убивает лошадей и отрезает им уши. Под подозрением сектанты, психи и участники челленджей

Летом 2020 года во Франции резко участились случая жестоких нападений на лошадей. Им отрезали правое ухо, вырезали глаза или гениталии. На протяжении более чем полугода местная жандармерия расследует эти преступления, заведено более сотни дел, но пока версии разнятся. Среди наиболее вероятных — ритуальные убийства, жестокий интернет-челлендж или работа психически нездорового человека.

Во Франции нашли очередной труп лошади — с рассеченным брюхом, отрезанным правым ухом и поврежденными гениталиями. Такие преступления на территории страны происходят более полугода. Полиция ведет более 100 дел, однако пока в своих расследованиях они продвинулись не слишком далеко.

Сейчас правоохранители сконцентрировалась на трех основных версиях. По их мнению, убийства животных — либо часть ритуала, либо результат действий конкурирующих заводчиков лошадей, либо садистские акты не вполне здорового человека. Также есть версия о том, что насилие над животными может быть спровоцировано неким интернет-челленджем. Однако пока реальных доказательств ни одна из этих версий не получила.

Ритуальное убийство

Французское издание Le Parisien сообщает о том, что аналогичные нападения были в 1970-х и в 1990-х годах в США, Германии и Великобритании. Причем случаи насилия фиксировались в разных уголках стран, а почерк был один и тот же: изувеченные органы, в частности страдали гениталии и вымя, зачастую отрезанные уши или выколотые глаза.

Вокруг трупов животных не находили ни следов шин, ни отпечатков обуви, поэтому раскрыть загадку этих преступлений так и не смогли. Автор и следователь Кристофер О’Брайен, специалист по паранормальным явлениям, написал книгу об этих убийствах. По его данным, число жертв неизвестных злоумышленников достигало нескольких тысяч голов.

К расследованию этих убийств в США даже привлекали ФБР, но агенты были уверены, что версия О’Брайена об инопланетянах несостоятельна, а реальной причиной являются дикие животные, которые потрошат скот.

Тем не менее общество не удовлетворила версия о волках или койотах, оставляющих скот с распоротыми животами, без ушей, глаз и половых органов. Тогда ФБР предложило версию о кровожадном культе, истязающем лошадей и коров в рамках какого-то извращенного ритуала.

В 2004 году на севере Англии сообщали о десятках нападений на лошадей. У одного из животных были полностью обескровлены внутренние органы, а камни вокруг мертвого тела образовали пятиконечные звезды. Другие трупы в стране находили без хвостов или гривы, бывало, что волосы были сплетены в необычные и сложные «прически».

Все эти факты натолкнули следователей и простых жителей на мысли о черной магии или сектантских ритуалах. Эта версия подкреплялась и тем, что часто нападения происходили во время летнего солнцестояния, которое является знаменательной датой для многих оккультных религий.

Поймать одного — не значит остановить всех

В ночь с 24 на 25 августа 2020 года в деле появились подвижки. Заводчик лошадей Николас Дамежан обнаружил в своих стойлах злоумышленников. Мужчины с ножами покалечили двух пони и одну лошадь — у животных были глубокие порезы, повреждения гениталий.

Пострадал и сам Дамежан. Когда он пытался остановить нападавших, один из них воткнул тесак ему в плечо, а затем скрылся. Несколько дней мужчина провел в больнице.

Дамежан смог составить фоторобот преступника по просьбе полиции. Портрет предполагаемого злоумышленника показывали по местному телевидению, и вскоре его удалось задержать. Им оказался 50-летний француз, ранее судимый по делу о наркотиках. Но на этом преступления не закончились, возможно, сыграло роль то, что несколько сообщников этого человека ушли от полиции.

При этом преступников по подобным делам ловили неоднократно, но акты насилия над животными продолжали всплывать в разных уголках Европы и США. Например, в конце 90-х в Германии полиция поймала мужчину, который убивал лошадей таким способом, отрезал им половые органы и даже совершал акты сексуального насилия над животными. Оказалось, что подозреваемый проявлял нездоровый интерес к детям и склонность к насилию.

«Девочки очень любят лошадей, поэтому с детьми существует психологическая связь. Педофилы процветают благодаря этой нежности, проявляемой детьми и животными», — объяснял один из следователей.

Странно было и то, что некоторые лошади оставались живы после совершенного над ними насилия. Заводчики говорили о том, что преступник должен был хорошо разбираться в животных и уметь с ними работать, потому что кони сами по себе очень пугливы и обычно не подпускают к себе незнакомых людей.