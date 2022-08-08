Убиты ливнем. Что известно о гибели рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы

В московском районе Люблино погибли трое иностранных рабочих. Они не смогли выбраться из коллектора, когда из-за ливня там резко поднялась вода. Столичная прокуратура и управление МЧС сообщили об обнаружении тел трех рабочих, пропавших в коллекторе.

Днем 7 августа в Москве прошли сильные дожди. Из-за них в коллекторе на юго-востоке столицы погибли трое рабочих — их унесло течением в сторону Москвы-реки.

Всего в коллекторе по улице Краснодарской оказалось 13 человек, пятеро смогли выбраться сами, еще пятерых спасли, троим из них потребовалась госпитализация. На видео — спасение одного из рабочих, кого удалось достать живым.

Власти Москвы заявили, что причиной ЧП стали «сверхинтенсивные осадки», из-за которых в коллекторе резко поднялся уровень воды.

Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что во время дождя был открыт канализационный люк на улице Краснодарской в столичном районе Люблино, из-за сильных потоков воды туда затянуло людей.

По данным Telegram-канала Readovka, рабочие занимались отделкой стен в коллекторе «Мосводостока». По данным Telegram-канала Mash, бригада чистила водосток.

Также по информации Readovka, из-за обильных осадков и сильного давления в канализационном люке, над восстановлением которого работали погибшие, обрушилась стена.

Как проходили поиски

Двое из погибших — граждане Киргизии, а один — Таджикистана, им было 20, 21 и 23 года.

Вечером 7 августа спасатели нашли тело одного из рабочих на улице Марьинский Парк. Позднее в районе Котельнической набережной обнаружили тело второго пропавшего. Тело третьего погибшего вытащили на поверхность поздно вечером 7 августа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Расследование взяла на контроль прокуратура, также в ведомстве проверят, соблюдались ли нормы трудового законодательства.