Убитого президента Гаити окружали проблемы. В беднейшей стране было много коррупции

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили во время нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Тяжело ранена и супруга политика — Мартин Мари Этьен Джозеф. Кто именно напал на главу государства, пока неизвестно. Однако политологов сейчас волнует другое — кто возьмет под крыло перспективное государство.

О смерти 53-летнего президента Гаити сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

«Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран», — заявил он.

При этом в официальные языки страны ни один из них не входит. На Гаити разговаривают на гаитянском, креольском и французском.

Жозеф отметил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны. Он же через несколько часов после убийства объявил в стране сначала «осадное положение», которое дало больше полномочий исполнительной власти, а затем и общенациональное чрезвычайное положение. Новое руководство страны также закрыло границы со своей соседкой, Доминиканской республикой.

«В строгом соответствии со статьей 149 конституции, я провел экстренное заседание совета министров, и мы решили объявить осадное положение во всей стране», — подчеркнул Жозеф.

Он назвал убийство главы государства «актом варварства» и призвал народ к спокойствию. Также Жозеф заверил граждан, что ситуация в стране находится под контролем, полиция и армия поддерживают порядок.

За что могли убить президента Гаити?

Убийство главы Гаити произошло на фоне растущей бедности и нестабильности в государстве, в которой винили президента. В последние недели в столице нарастали столкновения между преступными группировками и полицией.

Оппозиция обвиняла погибшего президента в попытке искусственно продлить свой срок пребывания у власти и установить диктатуру. С начала 2020 года Моиз правил напрямую, без участия парламента. Глава государства утверждал, что по конституции его полномочия истекали только 7 февраля будущего года. Оппозиция же утверждала, что Моиз должен уйти с поста на год раньше. Явка на выборах 2017 года, в результате которых Моиз пришел к власти, была очень низкой.

Ранее президента уже пытались убить. Буквально в феврале власти Гаити арестовали 23 человека по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на главу государства. За год до этого руководство страны тоже заявляло о попытке переворота. Об этом в разговоре с «360» напомнил доктор политических наук руководитель Центра политических исследований Институт Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский.

«Очень много коррупционных скандалов было, в том числе лично президента обвиняли в коррупции. Поступала в свое время помощь от Венесуэлы. Часть ее куда-то пропала. И часть международной помощи поступала по линии ООН, от соседних государств. Помощь для борьбы с разрухой. И тоже часть этой помощи куда-то бесследно пропала», — пояснил собеседник.

Гаити — одна из беднейших стран с постоянными проблемами

Гаити — это одно из беднейших государств Западного полушария. 60% населения страны живут меньше, чем на два доллара в день, что составляет порядка 150 рублей. Это очень интересное государство, однако со знаком минус. Об этом заявил заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов.

«Гаити — вторая после США страна Западного полушария, которая освободилась от колониальной зависимости. Это был 1804 год. Как ни странно, эта независимость не принесла стране ничего хорошего. Гаити даже на фоне стран Латинской Америки, которые освободились от испанской, португальской колониальной зависимости гораздо позже, так и осталась своеобразным исключением. Ей место где-нибудь в Центральной Африке», — пояснил собеседник.

По его словам, в этой стране никогда не было стабильно демократии, стабильного правительства, развития экономики и так далее. В Гаити были постоянные проблемы с бедствиями от стихий и системы управления. Сейчас там свирепствует коронавирус.

Гаити — это страна, с которой нужно брать пример, как не надо что-то делать. Наверное в таком ключе ее можно подать. <…> Это страна-исключение. Больше 200 лет прошло с обретения независимости, а дела лучше не становятся Борис Мартынов.

Гаити — брошенная страна или лакомый кусочек для Китая и США?

Гаити долгое время не входило в зону интересов США и поэтому страна сейчас выглядит брошенной. Об этом «360» рассказал политолог, американист, кандидат политических наук член-корреспондент Академия Военных Наук (АВН) Сергей Судаков.

«Вроде бы официальный язык французский, но на нем 10% разговаривает. Вроде бы система управления выстраивается, как во Франции, но Франция не имеет должного политического влияния. А вот сейчас мы с вами становимся свидетелями перекройки геополитических стратегий мировых. Разыгрывается новая карточная игра на большой шахматной доске, то есть кто-то начал играть не по правилам», — пояснил собеседник.

По его словам, когда убивают президента страны, в английском языке это характеризуют словом, отсылающим к ассасинам — наемным убийцам. Такое событие знаменует собой очень серьезный политический кризис.

«Кто будет разруливать этот политический кризис, тот на долгое время может закрепить свое влияние на этом острове, потому что Гаити на сегодня — это серьезная база для размещения военных сил. Не надо забывать, что Гаити — это крупнейший производитель сельхозпродукции, которой сегодня не хватает миру, потому что продовольственные кризисы никто не отменял. <…> С точки зрения геополитики всегда очень важно, кто дальше будет помогать урегулировать этот кризис», — отметил Судаков.

Он уверен, что в данной ситуации выявлением убийц должно заниматься следствие, а политологам стоит проследить, кто первым протянет Гаити руку помощи. Если это будет Китай или США, нужно будет сделать соответствующие выводы, уверен собеседник.