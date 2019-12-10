Убить здоровье за новогодним столом. Топ-10 способов

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Почетное первое место в рейтинге занял алкоголь. Врач особенно не рекомендовала смешивать его с газированными напитками, так как это повышает вред для мозга.

Другим вредным продуктом оказались шпроты. Мухина заявила, что их канцерогенный эффект можно сравнить с пачкой сигарет «Прима».

Холодец и студень содержат огромное количество холестерина, а также легкоусвояемых углеводов и жиров, сообщил портал «Дни.ру». От них лучше отказаться, если вам не хочется «заработать» панкреатит, ожирение и гипертонию.

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Мухина отметила вред и блюд из картофеля, особенно картофельного пюре. Такое количество крахмала противопоказано склонным к полноте людям.

Врач предложила отказаться от майонезной заправки для салатов. Концентрированные жиры и химические ингредиенты дают разрушительный эффект в сочетании с простыми углеводами.

Также рекомендуется отказаться от покупных соков. При их производстве используются большие объемы сахара, а также красители и консерванты.

Большой сахарный удар по организму нанесут газированные напитки, различные кондитерские изделия и десерты.

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Блюда из свинины и баранины содержат огромное количество жиров. От них диетолог также советует отказаться.

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По словам Мухиной, кофе, особенно, с сахаром чрезвычайно опасен для диабетиков, гипертоников, язвенников и сердечников. Им стоит полностью отказаться от тонизирующего напитка. Остальным не следует превышать норму — две чашки в день.

Отдельно врач упомянула газированную минеральную воду. Она является лекарством и, как любое лекарство, не должна применяться бесконтрольно. Газы провоцируют отеки, а в сочетании с алкоголем могут вызвать гастрит, повышение артериального давления и сердцебиение.

Марият Мухина отменила, что сочетание этих продуктов друг с другом во время трапезы многократно усиливает их вред для организма.