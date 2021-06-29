Жителей КНДР «убило горем» после похудения Ким Чен Ына. Стройности нашли несколько причин

В КНДР состояние Ким Чен Ына «разбило сердца народа». Вся страна обсуждает резкое похудение своего лидера. Здоровье главы Северной Кореи вызывает бурную мировую реакцию не первый раз. В СМИ и Сети уже активно обсуждали его полноту, двойников и даже смерть.

Государственные СМИ КНДР рассказали об изменениях в весе лидера страны, чтобы на этот раз избежать спекуляций о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем. Заодно журналисты напомнили об усердной работе главы страны на благо нации в трудный для КНДР период. Об этом заявил директор Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан.

«Северная Корея, возможно, пытается убедить людей в том, что Ким Чен Ын худеет, потому что он переутомляется, пытаясь улучшить жизнь людей», — пояснил эксперт.

Телевидение показало сюжет, где неизвестный житель Пхеньяна рассказал, что жители столицы «убиты горем» из-за резкого похудения Ким Чен Ына. Якобы «изможденный» вид лидера довел народ до слез.

«Вид нашего уважаемого генерального секретаря, выглядящего изможденным, разбивает сердца народа. <…> Все говорят, как у них сразу навернулись слезы», — пояснил северокореец.

По данным южнокорейской газеты «Чосон Ильбо», рост Ким Чен Ына составляет 170 сантиметров. При этом его вес составлял порядка 140 килограммов, что превышает норму и может быть признаком заболеваний. Поэтому Ким Чен Ына попросили похудеть и отдохнуть. Вначале он отказался, однако позже согласился и месяц провел вне столицы. В СМИ отметили, что вернулся глава государства настолько изменившимся, что даже руководители партии удивились. Ким Чен Ын сбросил порядка 10 килограммов.

Исчезновения и двойники Ким Чен Ына

Раньше в КНДР крайне редко освещали тему здоровья глав государств. Однако слухов и материалов в иностранных СМИ касательно самочувствия и даже смерти Ким Чен Ына всегда было предостаточно.

В апреле некий американский чиновник сообщил CNN данные об угрозе здоровью северокорейского лидера. Тогда в издании напомнили, что Ким Чен Ына давно не видели на публике. Он не появился на испытаниях противокорабельных крылатых ракет типа «воздух — поверхность» 14 апреля. А на следующий день впервые за долгие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения своего дедушки — некогда лидера страны Ким Ир Сена. Также Ким Чен Ын отсутствовал на ежегодной сессии Верховного народного собрания 19 апреля.

Это породило множество слухов о его самочувствии. По информации СNN, Ким Чен Ын якобы перенес опасную операцию и находился чуть ли не при смерти. Тогда активно заговорили о любви главы страны к сигаретам, а также о лишнем весе Ким Чен Ына. Тем временем СМИ уже предрекали его сестре пост лидера страны.

При этом северокорейские издания заявляли, что с главой КНДР все в порядке. В итоге, правда, он все же объявился, чем успокоил всю мировую общественность.

В Соединенных Штатах Серную Корею называют «Королевством отшельников» из-за закрытости. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Получить информацию из Северной Кореи очень сложно. Они скупы на информацию, но они опубликовали фотографии его живого и здорового, и мы предполагаем, что так все и есть», — отметил он.

Эта закрытость, похоже, и стала поводом для следующих слухов. Прошло совсем немного времени после того, как Ким Чен Ын объявился, как его уличили в использовании двойника. Его якобы засняли на видео. Кадры опубликовало издание Daily Mirror. Их сделали во время испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 в июле 2017 года. Так история «исчезновения» заиграла новыми красками.

На записи — несколько человек. Все они были одеты так же, как и Ким Чен Ын. Все они даже в комплекции и прическе схожи между собой. Однако мужчин видно было лишь сбоку и со спины. Лицо главы Северной Кореи на видео разглядеть невозможно. Поэтому слухи остались лишь слухами.

Правда, за публикацией о двойниках последовал ряд материалов в Сети, где пользователи начали сравнивать внешний вид Ким Чен Ына на разных мероприятиях и даже находить несущественные отличия. Похоже, такая бурная реакция на любые новости с главой КНДР и заставила государственные СМИ выпустить в эфир информацию о похудении главы страны самим.