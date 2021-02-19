Туркменского подростка убили за отказ проиграть. Под подозрением близкие президента

Подростка-дзюдоиста до смерти забили в Туркмении за отказ проиграть в «купленном» бою. Обычно в стране замалчиваются любые скандалы, но родителям было нечего терять — они обратились к президенту. Но соперником погибшего ребенка называют родственника главы государства. И мало кто верит, что справедливость восторжествует.

Смерть за победу

В конце января 14-летний Сулейман вместе с тренером приехал на соревнования, мальчик участвовал в бое с курсантом МВД. По данным местных СМИ, тренеру намекнули, что его подопечный должен проиграть, но подросток отказался поддаваться сопернику.

Победа стоила Сулейману жизни: после мероприятия его увезли неизвестные, а тренера жестоко избили. Самого подростка нашли чуть живым в 500 километрах от дома, в Ашхабаде, передает издание Тurkmen.news. Скорую вызвали прохожие, но в больнице ребенка отказались принять, так как он прописан в другом районе страны. Его посоветовали отвезти в медицинское учреждение по месту жительства.

Когда ребенка доставили в районный госпиталь, спасти его было уже нельзя, 27 января он скончался от полученных травм. Убитые горем родители записали обращение к президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову и попросили добиться справедливости для их сына. Отец мальчика рассказал, что нападавшие «превратили печень ребенка в месиво» и раскололи ему череп.

Страшные кадры с умирающим ребенком быстро облетели интернет. Сочувствующие решили устроить пикет у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, чтобы привлечь внимание к творящемуся в стране беспределу.

Крик отчаяния

Мать погибшего 14-летнего Сулеймана рассказала о том, что ребенок мечтал выступать под флагом своей страны на международных соревнованиях, хотел стать чемпионом и вернуться, чтобы пожать руку президенту, в которого искренне верил.

«У него была мечта: наш флаг по всему миру поднимать, участвовать в чемпионатах и занимать первые места, стать чемпионом. Он очень верил в нашего президента, он просто учился и боролся. Он сказал, что когда он выиграет, вернется в Туркменистан, его президент встретит, как Путин делает. Это мечта у него была», — сказала организатор пикета Ольга Чарыева.

Но общественность уверена, что глава государства причастен к смерти ребенка. Об этом со ссылкой на анонимные источники писали СМИ.

Директор туркменской службы «Радио Свобода»* Фаррух Юсупов рассказал «360», что в Туркмении не принято говорить о преступлениях и проблемах — такие вещи всегда замалчиваются, по официальным данным, в стране даже нет коронавируса.

Об этом случае никто бы и не узнал, если бы не выступление родителей мальчика. В Туркменистане обычно люди не выступают, потому что у этого могут быть последствия. Но у родителей, видимо, уже не было выхода, им уже больше было нечего терять Фаррух Юсупов.

По его словам, пока ребенок еще был жив и лежал в больнице, семья молчала — до последнего.

Свои законы

Организатор пикета в поддержку семьи Сулеймана у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Ольга Чарыева рассказала «360», что сейчас в Туркмении активно ищут, на кого переложить вину за преступление. В то, что власти на самом деле будут искать убийц, кажется, не верит никто. Хотя накануне мать погибшего ребенка посадили на самолет до Ашхабада, ее принял следователь и обещал разобраться в деле.

«Кланы президента и мафия полностью захватили Туркменистан, этому должен быть конец, поэтому мы решили выйти к зданию ООН, выйти с пикетом с требованием, чтобы было правосудие, чтобы над убийцами проводили открытый суд. <…> Сейчас все хотят повесить это на курсантов в той школе, где мальчик учился», — сказала она.

По словам Чарыевой, схема работы властей в таких ситуациях известна всем в стране. Власть имущие постараются найти козла отпущения — человека без семьи, алкоголика или наркомана, за которого никто не станет заступаться, выбьют из него признание и показательно отчитаются по центральному телевидению. «Убийца» сядет, а реальные виновники останутся на свободе.

Ольга Чарыева и ее близкие поддерживают связь с родными погибшего Сулеймана. Сейчас дом семьи недалеко от границы с Узбекистаном окружили охраной и даже поставили шлагбаум, чтобы никто не мог прийти.

У туркмен есть обычай, что если у кого-то траур или горе, люди приходят без приглашения. Шлагбаум поставили, чтобы люди не ездили туда, не ходили в их дом. Они не хотят, чтобы какая-то информация попала в зарубежные СМИ Ольга Чарыева организатор пикета в поддержку семьи Сулеймана у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

По словам Чарыевой, все сферы в Туркмении контролируются кланом президента: десятки родственников крышуют различные направления — от спорта и образования до строительства и торговли. Выносить сор из избы в стране не принято. Это подтверждает и Фаррух Юсупов.

При этом в спортивной школе, где учился Сулейман, рассказали свою версию событий. Там заявили, что никаких соревнований на самом деле не было, а погиб мальчик из-за кровотечения — якобы накануне ему неудачно удалили зуб.

«В таких случаях власти всегда берут под контроль родных. Мы пытались связаться с отцом и матерью мальчика, но в Туркменистане всегда скрывают информацию, <…> потому что в Туркменистане все должно быть хорошо и спокойно. По официальной версии, в стране царит эпоха могущества и счастья», — заключил Юсупов.

*ООО «Радио свободная Европа/Радио Свобода» и его региональные проекты, а также телеканал «Настоящее время» включены Министерством юстиции России в список СМИ — иностранных агентов.