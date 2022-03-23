В Нижнем Новгороде убили семью с двумя детьми. Главное

В Нижнем Новгороде нашли убитыми семью из четырех человек — супругов и двух малолетних детей. Следственный комитет работает на месте преступления. Есть версия, что глава семьи мог расправиться с женой и сыновьями, а затем покончить с собой.

В центре Нижнего Новгорода, в доме по улице Минина, нашли убитыми четырех человек: мужа с женой 43 лет и 41 года и двух детей 10 и четырех лет. По предварительным данным, они скончались от ножевых ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным СК, следов взлома и присутствия посторонних в квартире обнаружить не удалось. На месте преступления нашли предположительные орудия убийства.

Мать убитой приехала на место происшествия. По ее словам, она приехала из-за города, где постоянно живет, как только узнала о случившемся.

«Я не могу в это поверить. Мне сообщили, что нашли четверых, моих внуков», — сказала она «360».

Сосед семьи Дмитрий рассказал, что семья была образцово-показательной. Никаких конфликтов или криков оттуда никогда не было слышно. Прошедшей ночью ничего подозрительного, по его словам, тоже не было. Соседи всегда здоровались, за пять лет проживания в доме никаких сложностей не возникало, поэтому случившееся стало для всех шоком.

Версии случившегося

По данным Telegram-канала Shot, тела погибших утром 23 марта обнаружила няня. Она увидела труп ребенка и вызвала правоохранителей. Уже они обнаружили остальных — в гостиной, а главу семейства — в ванной.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. По одной из них, глава семьи мог расправиться с детьми и женой, а затем свести счеты с жизнью.

По информации Shot, глава семьи — директор компании «Медстом» Василий Мельников. Как сообщил канал, в недавнем отпуске на Мальдивах он якобы сообщил жене, что хочет покончить с собой, а также убить ее и детей.

После этого супруга предложила ему сходить к психиатру, еще в отпуске бизнесмену якобы прописали транквилизаторы. После возвращения в Нижний Новгород погибший, предположительно, снова обратился к специалисту, который скорректировал курс лечения. Но пить препараты глава семьи отказался, сообщил Shot. Накануне у супругов якобы произошел конфликт, в ходе которого жена ударила мужа.