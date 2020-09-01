Дети в шутку обвинили россиянина в домогательствах. Его убили, а семья до сих пор получает угрозы

В городе Верхняя Пышма Свердловской области девять дней назад произошло жестокое убийство. Местные жители расправились над 48-летним водителем «газели» из-за жалобы двух маленьких девочек на домогательства. Позже дети рассказали, что пошутили. Но мужчина убит, а его семья до сих пор получает угрозы.

Детская шутка

Пятеро мужчин и девушек жестоко убили 48-летнего местного жителя Дмитрия Чикваркина 20 августа. Сначала компания избила мужчину, а затем изнасиловала металлической трубой. Причиной стали слова двух девочек четырех и десяти лет, дочерей одной из участниц убийства. Чикваркин подвозил их по просьбе матери до их тети, пока сама женщина отдыхала с друзьями. Дети позже рассказали, что Чикваркин якобы трогал их во время поездки.

Пятеро возмущенных местных жителей решили самостоятельно разобраться с «педофилом». Мужчина скончался в больнице от полученных травм — ушиба головного мозга и разрыва внутренних органов, — из-за которых Чикваркин впал в глубокую кому. Во время операции не выдержало сердце.

Пострадала и хозяйка дома, где произошло убийство. Ее избили за то, что она «встала на защиту педофила». Сейчас, по данным kp.ru, женщину «прячут» ради ее же безопасности, так как она является главным свидетелем и должна будет опознать причастных.

По данным источника «КП» в силовых структурах, трое подозреваемых уже задержаны и дали признательные показания. Им выдвинули обвинения в убийстве и заключили под стражу. Еще двое в бегах. Однако в Следственном комитете Свердловской области «360» заявили, что пока ситуацию не комментируют.

«В день убийства были задержаны Валерия Д., Сергей Ч. и Михаил И. Все они признались в содеянном. <…> Позже экспертиза показала, что дети не подвергались насилию», — передает «КП» слова своего источника.

Один из мужчин, по словам знакомых убитого, возвращался на место преступления до задержания. На вопросы соседей он якобы ответил, что они «не разобрались в ситуации».

Сами дети во время допроса признались, что придумали историю — никаких противозаконных действий мужчина в их отношении не совершал.

Хороший отец, порядочный человек

До того, как Дмитрий Чикваркин начал заниматься перевозками, он долго работал в дежурной части патрульно-постовой службы. Его коллеги рассказали изданию «Е1», что Дмитрий всегда был ответственным работником, не прогуливал, нареканий за годы работы к нему не было.

«Он был храбрым, бесстрашным человеком. Мы вместе ездили на всякие завары криминальные. Он никогда не прятался за спину. Не сидел в машине. Всегда вместе с нами помогал, задерживал. Мы же ловили и убийц, и грабителей, и насильников — все вместе. Для нас это была нормальная работа, а не подвиг. Всегда было весело и спокойно с ним», — рассказал один из бывших коллег.

Знакомые и супруга тоже описывают Чикваркина как отзывчивого, доброго и всегда готового прийти на помощь человека. Супруга убитого добавила, что он всегда был опорой и кормильцем семьи — теперь она осталась одна с двумя детьми.

Хоронили Дмитрия Чикваркина в закрытом гробу — «такое нельзя показывать жене и детям». Младшей дочери сказать о том, что папа погиб, до сих пор не смогли. По словам знакомых семьи, девочка была очень привязана к отцу, он никогда не оставлял ее надолго. Поэтому сейчас мать не знает, как сказать ей о случившемся.

«В садик ее не водим. Там все знают, обсуждают. На днях я постараюсь сама рассказать ей, сходим с ней на кладбище», — рассказала жена Дмитрия.

Угрозы семье

Жена Дмитрия Чикваркина и двое их детей рассказали, что им поступают угрозы, хотя в силовых структурах опровергли факт насилия над детьми. Угрожают и другим людям, помогающим распространять информацию об убийстве.

«Админу паблика „Подслушано в Верхней Пышме“, который размещал информацию про убийство и похороны, поступали голосовые сообщения с угрозами. На них некий мужчина требует удалить материал и угрожает администратору, что найдет его», — рассказала супруга погибшего изданию «Е1».

Женщина уверена, что угрожать им начали из-за того, что история получила широкое освещение, в СМИ появились имена виновников убийства. Теперь она опасается ходить по улицам — один из участников убийства якобы известен своим криминальным прошлым. Эту информацию в СК комментировать также отказались.

Сейчас семьи людей, принимавших участие в расправе над Чикваркиным, объявили сбор средств — на адвокатов. При этом старшая дочь погибшего рассказала, что родственники одного из-задержанных якобы требовали не давать показаний против него.