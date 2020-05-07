Ученый не успел сделать важное открытие по коронавирусу. Его убили накануне из-за любви

Американский ученый Бин Лю, который был близок к важному открытию, связанному с пандемией COVID-19, найден мертвым у себя дома. На теле мужчины нашли многочисленные огнестрельные ранения.

Лю работал в Питтсбургском университете над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Он руководил отделом вычислительной и системной биологии. По его словам, он был на пороге важного открытия относительно коронавируса. Однако в субботу его нашли с множественными ранениями головы, шеи, туловища и конечностей.

Предположительный убийца был найден быстро. Он находился в ста метрах от дома в машине. Им оказался знакомый ученого — 46-летний Хао Гу, пишет CNN.

По версии следствия, убийца проник в дом через незапертую дверь. Жена Лю в этот момент отсутствовала дома. Гу убил ученого, а затем вернулся в свою машину, где покончил жизнь самоубийством. Сейчас полиция пытается понять, что послужило мотивом для конфликта и жестокого убийства.

По данным полиции, убийство не было связано с его расовой принадлежностью, научной деятельностью в целом или нынешними исследованиями в области здравоохранения.

«Нет никаких признаков того, что убийство совершено из-за того, что погибший китаец», — заявил сержант Брайан Колхепп.

В официальном Facebook-аккаунте полицейского департамента города также сказано, что причиной трагедии могли стать «длительные разногласия по поводу интимного партнера».

Питсбургский университет опубликовал на своем сайте заявление о гибели доктора.

«Бинг был хорошим исследователем. За свою карьеру он стал соавтором более 30 публикаций<…> Он был на грани создания очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2… Мы приложим все усилия, чтобы завершить начатое, чтобы воздать должное его научному гению», — сказано в сообщении.

Бин Лю был родом из Китая. Он получил степень бакалавра и доктора наук в области компьютерных наук в Национальном университете Сингапура, а затем учился в докторантуре в престижном университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

Первая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. За четыре с половиной месяца число случаев заражения коронавирусом достигло около 3,7 миллионов. 262 709 человек погибли, по данным института Хопкинса.