В селе Городня Тверской области убили кота — местную знаменитость. Неизвестный расправился с котом Степаном, который работал в библиотеке. Кот сам каждый день приходил на работу, помогал привлекать в заведение новых читателей и даже книги, так что его официально трудоустроили. Местные жители подозревают, кто мог расправиться с котом, но боятся говорить об этом.

Друг и работяга

В сентябре 2019-го рыжий соседский кот Степан пришел в библиотеку села Городня в Тверской области. Жил он в доме напротив, свободно гулял по округе и всегда возвращался домой, рассказала директор городнинской библиотеки Ольга Смирнова.

«До сентября он сидел отдыхал под елочкой около библиотеки, а стало холодно — мы его пригласили в библиотеку», — сказала она.

С тех пор Степан стал каждый день приходить в библиотеку — весь рабочий день он всячески помогал сотрудникам, поднимал настроение им и посетителям, никогда ничего в библиотеке не метил и не грыз. В общем, был вежлив и спокоен, как и полагается в библиотеке.

В конце рабочего дня Степан уходил вместе со всеми, всегда сам, без хозяйки и чьей-либо помощи.

Кот на протяжении почти полугода исправно приходил на работу, так что администрация библиотеки решила его трудоустроить. Во время самоизоляции Степан еще долго приходил к дверям закрытой библиотеки в начале рабочего дня.

В марте мы решили его трудоустроить, так сказать. Выдали ему трудовую книжку, испытательный срок — полгода — прошел, он себя зарекомендовал хорошо. Он у нас был SMM-мяунджером устроен в библиотеке Ольга Смирнова директор библиотеки.

При этом постепенно о Степане стали узнавать и за пределами Городни — приезжали с центрального телевидения, снимали репортажи, писали статьи. Степан продолжал приходить на службу, по словам Ольги Смирновой, было всего несколько раз за весь год, когда кот не появлялся в библиотеке.

Найден, погиб

В последний раз Степана хозяйка видела 25 августа — утром он вышел «на работу», а потом исчез.

«Как нам разрешили на улице мероприятия проводить, мы организовали „Библиодворик у Степана“, на последнюю встречу, которую мы проводили 25-го, вот он и не пришел. Там ребята рисовали его портреты, у нас было мероприятие для детей», — рассказала Смирнова.

В библиотеке забеспокоились, забили тревогу. Спустя несколько дней начали расклеивать объявления, искать кота. После этого в библиотеку поступил анонимный звонок.

«Нам позвонили инкогнито, сказали, чтобы мы его больше не искали. Видели, как кот лежал без признаков жизни, потом вышел человек из подъезда, перегородил его машиной, сходил домой, вышел, через некоторое время отъехал, кота не было», — рассказала Смирнова.

Сейчас в Городне ищут свидетелей случившегося. До тех пор в полицию никто не идет — ни хозяйка, ни сотрудники библиотеки.

Ольга Смирнова рассказала «360», что все знают, кто это сделал, но имен никто не называет, на клич о поиске свидетелей тоже не отзываются.

«Никто с этим человеком не хочет связываться. Нехороший человек», — сказала Смирнова.

Доказать вину этого человека сложно. Городня, по словам самой Смирновой, просто деревня. Камер на домах там нет, а без них ни номера машины, ни самого преступления увидеть, а следовательно и доказать, уже нельзя. Надежда остается только на свидетелей.

Смирнова добавила, что в тот день пострадал и другой кот, но ему повезло больше, чем Степану. По мнению Смирновой, сделавший это человек расправляется со всеми котами в подъезде — якобы из-за того, что они там гадят.

Однако в том, что Степан к порче городского имущества непричастен, Смирнова уверена на 100% — хулигана на работу в библиотеку бы не взяли.

В местном отделении полиции начали проверку, пишет издание «Подъем». Сейчас проводят опросы и тоже ищут свидетелей, чтобы выяснить подробности произошедшего преступления.