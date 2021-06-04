Туристку на Урале убили из-за банковской карты и палатки. Главное о преступлении

В Пермской области на берегу реки Серга на границе парка «Оленьи ручьи» после нескольких дней поисков было найдено тело 35-летней Анастасии Пыхтеевой. В конце мая она в одиночку отправилась в поход по реке и в назначенное время не вышла на связь. Полиция и волонтеры начали поиски. Вскоре после обнаружения трупа был задержан подозреваемый в убийстве.

В областном Следкоме сообщили, что 43-летнему ранее судимому жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Предполагаемый убийца отсидел восемь лет за причастность к разбойному нападению и изнасилованию. Вскоре после освобождения он вновь совершил преступление, был отправлен под домашний арест, но сбежал из квартиры 19 мая.

По данным 66.ru, электронного браслета на мужчине не было, так как у него имелись медицинские противопоказания.

В Следкоме считают, что убийство было совершено в ночь на 30 мая. Подозреваемый, по предварительным данным, похитил имущество пермячки и спрятал ее тело в лесном массиве. Причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил URA.RU, что задержанному может грозить пожизненное заключение. Он рассказал, что мужчина был задержан в палатке, которая принадлежала пропавшей женщине, он вел себя нагло и вызывающе. Увидев оперативников, он дал команду «фас!» немецкой овчарке, которая была вместе с ним. Оперуполномоченные сделали предупредительный выстрел в воздух, затем выстрелили в собаку. После этого подозреваемого и его подругу задержали.

Источник фото: «ВКонтакте».

Известно, что Пыхтеева выехала на сплав 29 мая. Она оставила свою машину Renault Sandero в Михайловске и отправилась в город Нижние Серги. Оттуда она собиралась спуститься по реке до села Аракаево. Уже на следующий день она должна была вернуться домой. Полиция выяснила, что с ее банковской карты после исчезновения совершались подозрительные покупки. Кто-то в три захода купил еду и коньяк. Следователи заподозрили, что покупатель не знал пин-кода карты и опасался превысить лимит в тысячу рублей.

Источник фото: СУ СК РФ по Свердловской области.

Анастасия Пыхтеева за последние 10 лет объездила весь Урал, сообщает КП «Пермь». Обычно она путешествовала в составе группы, в этот раз она впервые решила сплавиться на байдарке одна.

Парк «Оленьи ручьи» является одним из самых популярных туристических объектов в регионе. Здесь всегда много людей, туристы приезжают с детьми. Волонтеры из поискового отряда рассказали, что женщину 29 мая видели многие. Она разбивала лагерь.

Подозреваемый не признает вину и отрицает причастность к преступлению, сообщает E1.RU. Собеседник URA.RU рассказал, что подробности об убийстве раскрыла задержанная вместе с рецидивистом женщина. Она рассказала, что ее сожитель видел, как Пыхтеева разбивала палатку и предложил ей выпить вместе чаю. Анастасия отказалась.

«Оценив за короткое время перспективы ограбления, [подозреваемый] вернулся и зарезал женщину недалеко от ее ночевки, а тело спрятал в траве у реки Серга», — уточнил собеседник издания.