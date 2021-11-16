Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о вакцинации. К чему приводят конфликты во время пандемии

Российского бойца MMA арестовали в США по подозрению в убийстве врача. Акмала Хожиева обвиняют в убийстве врача из-за спора о вакцинации от коронавируса. И это не единственный случай, когда конфликты из-за прививок или ограничительных мер в пандемию приводят к рукоприкладству.

Боец MMA убил врача в США из-за спора о вакцине

Бойца смешанных единоборств (MMA) Акмала Хожиева задержали 7 ноября на острове Гуам. Ему предъявили обвинения в нанесении смертельных ножевых ранений местному врачу. Об этом 16 ноября сообщил MMA Junkie. 27-летний спортсмен признал свою вину при задержании. Суд установил залог в размере одного миллиона долларов за освобождение бойца.

Хожиев, как отметил источник, был противником массовой вакцинации. По показаниям свидетелей, россиянин и убитый мирно ужинали. Но в какой-то момент спортсмен якобы воткнул врачу кость в горло. После этого он нанес несколько ударов ножом.

При этом вспышки гнева у бойца замечали и раньше. Из-за них его даже выгнали из двух бойцовских залов. Молодой человек угрожал персоналу. Россиянин имеет в своем резюме четыре профессиональных боя в ММА, в которых он одержал три победы.

Драки с антимасочниками в общественном транспорте

Ранее потасовка произошла в одном из трамваев Краснодара. Там женщина напала на девушку без маски. По неизвестным причинам, одна из участниц конфликта отказывалась надевать маску и игнорировала просьбу соблюдать меры безопасности в общественном транспорте. В итоге молодую девушку попросту вытолкали из трамвая. При этом никто из присутствующих не заступился за нее.

Девушка сняла на видео агрессивные действия и высказывания обидчицы. На нем слышно, как ее сначала просят выйти из вагона, а затем сыплют оскорблениями: «**** малолетняя, тварь вонючая! *****!»

Официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко рассказал корреспонденту «Блокнот Краснодар», что девушка, которую вытолкали из вагона, может написать заявление в полицию.

«В данном случае, если гражданин считает, что его права были нарушены или ему были нанесены телесные повреждения, он имеет право обратиться с заявлением в полицию, после чего будет проведена проверка и принято законное процессуальное решение», — подчеркнул он.

Это не первый случай конфликта в общественном транспорте в Краснодаре из-за ограничительных мер. Ранее, 11 ноября, трамваи стояли 15 минут из-за мужчины, который категорически отказывался надевать маску. Ему пришлось пересесть в другой вагон. Но и там пассажиры выступили против антимасочника. В итоге он ударил рядом стоящего мужчину, однако потерпевший моментально прижал нарушителя к стене.

Драка из-за маски в самолете, летящем на Ибицу

Подобные ситуации происходили не только в наземном транспорте, но и в самолете. Так пассажиры выполняющего рейс на Ибицу воздушного судна подрались с отказавшимся надеть маску туристом. Видео инцидента опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как экипаж пытается разнять участников драки. В итоге одного из мужчин повалили на пол, других — попросили успокоиться. Всего в потасовке участвовали около 10 человек.

Драки в очередях на прививку

Пока одни отказываются делать прививки и надевать маски, другие дерутся за право вакцинироваться. Так, в Киеве десятки тысяч жителей столицы бросились вакцинироваться в последний день перед введением красной зоны. В итоге в каждом центре вакцинации образовались огромные очереди. Там и произошли конфликтные ситуации. Одна из них закончилась дракой. Так сильно люди стремились успеть привиться до конца рабочего дня.

Похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Там люди, стоявшие в очереди за вакциной, в один момент начали драться за место. Видео произошедшего опубликовали в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как две девушки несколько раз толкнули друг друга, после чего принялись наносить удары.