Убил, поиграл в казино, посмотрел порно. Действительно ли Кирилл Белорусов задушил свою подружку

Кирилл Белорусов, 32-летний сын эстонского полицейского, задушил свою девушку — 34-летнюю француженку, работавшую кинорежиссером. Он закопал ее обнаженное тело на заднем дворе дома в Лондоне, а затем отправился в гостиную смотреть порно и общаться с друзьями бывшей возлюбленной через WhatsApp. Так думает седствие. «360» разбирался в подробностях жестокого убийства.

Эта история шокировала многих. Хладнокровное убийство, циничное отношение к телу и уж совершенно беспрецедентные действия для создания видимости, что девушка жива. А начиналось все весьма невинно.

По данным издания Dаilу Маil, Лорелин Гарсиа-Берто была кинорежиссером французского происхождения. Их с Кириллом Белорусовым считали красивой парой.

Но потом что-то пошло не так. Мужчина задушил свою возлюбленную, связал за спиной ей руки и ноги при помощи проволоки, завернул тело в мешки для мусора. Как написало издание Тhе Sun, затем он вышел в сад квартиры, расположенной на юго-западе Лондона, и сделал неглубокую ямку. Там он и закопал Лорелин.

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Криминалист Оливер Глазго установил, что Кирилл вернулся домой около четырех часов вечера. Сначала он уделил время онлайн-казино, а когда азартные игры ему наскучили, он взял телефон своей девушки. Со счета Лорелин мужчина оплатил доступ к PornHub. Некоторое время он провел за просмотром пикантных видео.

Около шести часов вечера Иэн Ричардс и Бет Пенман, друзья Лорелин, получили с ее номера телефона сообщение в мессенджере. Они узнали, что миссис Гарсиа-Берто совершала покупки и познакомилась с молодым человеком. Следствием установлено, что эти сообщения отправлял Кирилл, создавая видимость того, что Лорелин еще жива. Мужчина даже сослался на ее «детей» — так она нежно называла двух своих собак.

Источник фото: Instagram / Laureline Garcia

«Купила несколько платьев и две пары обуви. Не могу остановиться», — гласило одно из сообщений.

«И я встретила интересного парня. Может быть, пойду пить с ним кофе позже, так как сейчас нужно забрать своих детей. Я не смогу быть здесь (онлайн) долго», — написал Кирилл в другом сообщении.

Обвинение убеждено, что пока Кирилл вводил в заблуждение друзей Лорелин, он успевал еще общаться со своей второй девушкой, которая живет в северной части Лондона.

«Я никогда не перестану тебя считать самой красивой и самой драгоценной женщиной в моей жизни», — написал Белорусов своей возлюбленной.

«Ты лучший парень», — ответила ему девушка.

«Я так не думаю. Я извращен. Даже романтически это неправильно. Я имею ввиду, что убил бы из-за тебя и солгал бы из-за тебя. Я практически все мог сделать для тебя», — написал он.

Источник фото: Facebook

Друзья Лорелин были уверены, что с ними в переписке состоит именно она. Кирилл в своем подражании был чрезвычайно убедителен.

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Анализ активности в телефоне Лорелин показал, что она якобы в день своей смерти ходила по магазинам на Оксфорд-Стрит и вечером собиралась пойти на свидание с ветеринаром на Карнаби-Стрит.

Панику подняла Бет Пенман. Она попросила подругу прислать фотографии покупок, сделанных в тот день. Они часто хвастались с мессенджере приобретениями, поэтому в просьбе не было ничего не обычного. Однако никаких фотографий «Лорелин» не прислала.

Приблизительно в то же время брат Бет Пенман, которого зовут Флоран Скиано, получил от Кирилла Белорусова сообщение в WhatsApp: «Позаботься о своей сестренке. Не позволяй ей делать ботокс или что-нибудь глупое».

Тело Лорелин Гариа-Берто было найдено 6 марта. Экспертиза доказала, что на проволоке, которой были связаны руки и ноги жертвы, есть ДНК Белорусова. Сам мужчина, который, кстати, даже не имеет собственного жилья и постоянного адреса, отрицает свою причастность к преступлению. Расследование дела продолжается.