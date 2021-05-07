Убийцы вакцин. Как целые партии иностранных препаратов оказываются бракованными

США могут забраковать около 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Причина — возможное загрязнение препарата. Это уже не первый случай, когда крупная партия иностранной вакцины вызывает вопросы у специалистов или действительно оказывается бракованной. С российскими препаратами такого не происходило.

Минус 15 миллионов доз

О возникших к вакцине Johnson & Johnson вопросах сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже проверяет партии препаратов. Большинство из них предназначено для распространения внутри страны.

Возможно, бракованную вакцину произвели на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд. Там же изготавливают препарат AstraZeneca. Ранее там обнаружили брак в 15-миллионной партии вакцины. Журналисты узнали, что сотрудники завода попросту случайно смешали компоненты двух разных препаратов. В результате 15 миллионов доз Johnson & Johnson не прошли проверку качества. Их пришлось утилизировать.

Виновными могли быть сотрудники, непосредственно изготавливающие препарат. Они не прошли надлежащую дезинфекцию при перемещении между зонами производства AstraZeneca и Janssen. Специалисты нашли следы одной вакцины в другой.

«Инспекторы обнаружили, что одной из вероятных причин загрязнения является неспособность некоторых сотрудников принять душ и переодеться по мере необходимости», — отметили в NYT.

Угроза другим партиям

И вот теперь FDA обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с загрязненными дозами, как пояснил изданию правительственный источник. Ведь контроль качества мог пропустить загрязнение других партий. FDA раздумывает над вариантами решения вопроса — вплоть до уничтожения сомнительных препаратов.

«Миллионы доз были отправлены за границу, в том числе в Канаду, Евросоюз и Южную Африку. Регуляторы в различных странах сейчас работают над тем, чтобы проверить, безопасны ли эти дозы после того, как в марте работники завода в Балтиморе случайно загрязнили партию вакцины Johnson & Johnson с безвредным вирусом, используемым для производства AstraZeneca», — заявили в The New York Times.

Часть вакцин из уничтоженной партии действительно планировали экспортировать в Канаду, Европу и Южную Африку. Однако из-за сообщений о браке власти Канады 1 мая отложили использование первой партии препарата Johnson & Johnson. Сначала препарат проверит внутренний регулятор. Тем временем вакцину исключили из прививочной кампании в Дании. Правда, уже по другим причинам. Власти смутила вероятность образования тромбов после прививки. Перед этим Копенгаген остановил использование препарата от AstraZeneca.

В настоящее время между регулирующими органами стран-импортеров и США ведется дискуссия, чтобы сбалансировать необходимость спасения жизней с риском использования сомнительных доз. Ведь все еще неясно, какие последствия будут для здоровья привитых.

Холод или тепло

И это далеко не единичные случаи, когда сотрудники случайно портят иностранные препараты от коронавируса. В бостонской больнице уборщик случайно отключил холодильник, в котором хранились дозы вакцины компании Moderna.

«Холодильник находился в безопасном месте и был оснащен системой сигнализации. Было обнаружено, что вилка не была вставлена в розетку после того, как нанятый по договору сотрудник случайно вынул ее во время уборки», — сказал представитель больницы.

В итоге пришлось утилизировать порядка двух тысяч упаковок препарата.

Не обошли случайности стороной и Эстонию. Там при транспортировке в детскую больницу повредили 300 доз вакцины AstraZeneca.Препарат снова «убила» неверная температура.

«При транспортировке температура должна быть +2…−8 градусов, но во время пребывания на место было обнаружено, что температура в ящике составляет +10 градусов», — заявил генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно.

А вот в Мичигане, наоборот, с холодом переборщили. Вакцины испортились на пути в штат из-за того, что содержались в слишком низкой температуре. В итоге потеряли почти 12 тысяч доз препарата Moderna.

Также из-за холода пропали вакцины в Индии. В Медицинском колледже и больнице Силчар в Ассаме было испорчено порядка тысячи доз вакцины Covishield. Ее разработал Оксфордский университет. Препарат хранили при температуре ниже нуля, в то время как требовались показатели выше нуля.

Преднамеренное «убийство» вакцины

Однако есть и те, кто намеренно ликвидировал дозы препаратов. В США, в штате Висконсин, сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center Стивен Бранденбург специально испортил 500 доз вакцины Moderna. Он достал из холодильника и не убрал обратно 57 упаковок препарата. Так вакцина попала в ненадлежащие температурные условия.

Сотрудник признался, что намеренно испортил препарат. Оказалось, он скептически относился к вакцинам в целом и к Moderna в частности.

О своих взглядах Бранденбург сообщал коллегам как минимум последние два года. Виновного уволили. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.