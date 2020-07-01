Убийцы в белой машине застрелили краснодарского бизнесмена. В преступлении заподозрили его младшего брата

Бизнесмена убили в Краснодаре. Неизвестные выстрелили в мужчину почти в упор около его автомобиля. Он умер до приезда скорой. История приобрела неожиданный оборот, когда появилась информация, что убийцей мог быть его родной брат.

Предпринимателя убили на улице Леваневского в Краснодаре 29 июня. Life Shot назвал имя погибшего — Александр Биришев. Такое же имя дает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после убийства.

«Коммерсант» выяснил, что Александр Биришев был учредителем пяти компаний, в том числе ООО «Реалком юг» (строительство), «Южный мост» (разработка компьютерного ПО), «Тико Трейд» (торговля удобрениями), а также издательского дома «Земля и жизнь». Все эти компания считались малыми или микропредприятиями, а в крупных судебных спорах не участвовали.

В Сети появился момент убийства. На кадрах видно, как Биришев подходит к своему автомобилю BMW, рядом с которым стоит белая Lada Granta. Когда бизнесмен открыл дверь, из отечественной машины выглядывает мужчина с пистолетом и стреляет в Биришева. Он падает на сидение авто, после чего преступники спешно уезжают. Это указало на заказной характер убийства.

Очевидцы рассказали сайту kp.ru, что никто не разглядел лиц убийц, но они стреляли точно. Одна пуля попала в голову, другая — в живот. По данным сайта, стрелков было трое, а номер автомобиля, на котором они уехали: В538АА с регионом «123» (Краснодарский край). Если посмотреть на сайт Nomerogram, где можно искать машину по государственному номеру, то там не указана Lada Granta. На снимках на сайте Lada 4×4 2011 года выпуска. Это же подтверждает сайт Avtocod, где даже указаны некоторые цифры VIN-номера. Это может говорить о том, что либо преступники подменили номера, либо журналисты ошиблись.

После произошедшего появилась версия, что Биришева убили потому, что он задолжал знакомому, который занимается изготовлением роутеров. Согласно другому предположению, причиной убийства стала профессиональная деятельность бизнесмена.

После случившегося в городе объявили план «Перехват», но ни убийцу, ни его подельников задержать не удалось. Местные СМИ утверждают, что подобных «дерзких» преступлений в Краснодаре не было уже давно.

Источник в правоохранительных органах Telegram-канала Life Shot сообщил, что к убийству бизнесмена может быть причастен его родной брат. «Коммерсант» дает ту же информацию, отмечая, что родственника зовут Олег Биришев — бывший генеральный директор ОАО «Краснодарский кирпичный завод» (ККЗ). Он в 2014 году скрылся от суда и был заочно осужден за мошенничество на восемь лет.

Источник фото: «ВКонтакте»/ группа «ЧП Краснодар | Новости»

Олег Биришев 1970 года рождения — младший брат убитого Александра. Он занимал должность директора в Краснодарском кирпичном заводе и в 2011 году стал подсудимым по делу о мошенничестве. Его обвинили в хищении средств покупателей жилья ЖК «Королевская площадь», уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве ККЗ с ущербом 279 миллионов рублей. Биришеву-младшему вынесли приговор в виде семи месяцев лишения свободы, а в 2012-м его ужесточили, приговорив бизнесмена к восьми годам колонии. Во время судебного процесса Биришев скрылся из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск.

У Биришевых был еще один брат Игорь, который в 2012 году погиб насильственной смертью. Тогда он отдал в ремонт свою машину BMW, а двое сотрудников продали авто и убили хозяина, чтобы скрыть преступление. В 2014-м убийц приговорили к лишению свободы на 13 и 14 лет.

Александр Биришев в 2016 году судился с бывшей женой Мариной Биришевой, передает РБК. Он настаивал, чтобы договор купли-продажи ООО «Реал Комм» признали действительным, а также чтобы он получил 100% в уставном капитале компании. Сама Биришева — глава «Концепт Комм», которая работает в сфере связи на базе проводных технологий. Владельцев этого предприятия указан Семен Биришев, а организация расположена на улице Леваневского, дом № 106.

Пока Александр пытался доказать, что договор действительный, другая сторона уверяла, что материалы не были нотариально заверены. В тот момент 100% долей в «Реал Комм» владел некий Абакар Магомедов.