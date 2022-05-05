«Убийцы, маньяки, предатели». Украина спускала бюджет на русофобские книги

Украинские власти готовились привлечь так называемых миротворцев в зону боевых действий в Донбассе еще задолго до начала российской специальной операции. Киевский режим не только не скрывал свои планы, но и сделал истребление русскоязычного населения главным лейтмотивом своей пропагандистской машины. Бесплатно печатались книги, в которых оправдывали нацистов, а героев России называли убийцами и маньяками.

Книжное разжигание

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал «360» о еще одной книге из библиотеки украинского неонацизма, лучшим местом для которой стал бы костер. Но украинские власти предпочитали сжигать и без того не такие уж обильные бюджетные деньги. Книгу «Кого воюем?» Дмитрия Флорина, выпущенную в 2018 году, печатало Министерство информационной политики Украины. Распространяли бесплатно.

«Если посмотреть на оглавление, мы прямо здесь видим название главы: «Герои России — убийцы, маньяки, предатели. Не обошлось, конечно без Сталина. Следующая глава: «Сталин жив». А затем глава: «Эхо Куликова Поля и Одесская антинародная республика»», — раскрыл Григорьев содержание первых листков макулатуры.

О многом говорит биография автора, описанная в той же книге. Раньше Флорин был как бы российским журналистом. Потому что по факту жил и работал в России, но на «Радио Свобода» (признано в РФ иностранным агентом), которое, что никогда не было тайной, финансируется правительством США. Но когда в 2012 году московское бюро проамериканской радиостанции закрыли, Флорин вместе с женой сбежал из России.

Фото: Максим Григорьев

«Здесь он пишет, как выезжал из России. И прямо пишет, что «по просьбе своих друзей из Финляндии в финском посольстве сделали визу за один час». Ну в общем-то ясно и понятно, что из себя представлял этот человек, и кто с ним работал», — отметил Григорьев.

Потом Флорин начал работать в государственном украинском информагентстве, продолжая сотрудничать с американскими, немецкими, британскими и другими западными СМИ.

Легко ли быть нацистом

В книге Флорин рассказал о работе над своим псевдодокументальным проектом «Легко ли быть патриотом». Героем одной из серий цикла стал украинский нацист Сергей Стерненко, один из организаторов поджога людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, на тот момент руководивший одесским крылом «Правого сектора»*.

«Он (Флорин — прим. ред.) пытается, мало того, что героизировать, он идет совершенно против исторической правды. Он пишет не то, что он убивал людей. А он организовывал сожжение людей. Он пишет о том, что «Правый сектор»* спасал людей из горящего Дома профсоюзов на Куликовом Поле. Даже не знаю, что здесь сказать», — признался Григорьев.

Исторической русофобии в книге тоже достаточно. В одной из глав Флорин прямо цитирует бывшего статс-секретаря Министерства внутренних дел Германии Карла Гельфрихац, который в 1919 году писал в своем трехтомнике о наступлении русских в Восточной Пруссии в Первой мировой войне: «Сжигая все, грабя и убивая, обрушились русские орды на процветающую страну».

«В общем, понятно, чем занималась западная пропаганда. И понятно, что этот, с позволения сказать, журналист все это цитирует и читает», — сказал Григорьев.

«Миротворцы» в Донбассе

Самое интересное с точки зрения нынешней западной военной помощи Украине кроется на других страницах, где автор рассуждает о перспективах вступления страны в НАТО и привлечения «миротворцев» ООН к карательной украинской операции в Донбассе. Флорин радуется, что отменять или смягчать санкции против России не будут, а тогдашний президент Украины Петр Порошенко объявил о планах референдума по присоединению к Альянсу.

««И если вопрос о НАТО или миротворцах ООН будет решен, тогда при последующем нападении на Украину уже никто не будет вякать о том, что хунта начала истреблять мирных ополченцев. Мирных ополченцев из ЛДНР будут истреблять самих, и международными войсками». Становится все ясно», — резюмировал Григорьев, подчеркнув, что книгу издали в 2018 году по заказу МИП Украины.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.