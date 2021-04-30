Убийцу паразитов завезли в Сочи. Он должен защитить каштаны от неубиваемых вредителей

Сочинские каштаны оказались в опасности: их с ужасающей скоростью уничтожает орехотворка. Но способ спасти деревья уже нашли: в регионе разводят торимуса, который питается вредителем. Таким образом ученые надеются спасти растения, чтобы каштаны не повторили участь краснокнижного колхидского самшита, в одночасье погибшего от занесенных паразитов в 2014 году.

За последние четыре года популяция каштана в Сочи уменьшилась на 80%. Это произошло из-за расплодившегося в регионе вредителя — восточной каштановой орехотворки. Это насекомое откладывает яйца в почки дерева, не давая цветку распуститься. В результате каштан может не дать плодов вовсе.

Торимус-убийца

Сейчас в Сочи готовы развернуть широкомасштабную борьбу с паразитами, убивающими местные каштаны. Для этого ученые привезли особый вид насекомых-хищников — торимусов. Они похожи на ос, но таковыми не являются, в науке их классифицируют как наездников, объяснил «360» заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко.

У торимуса, как и у других представителей наездников, нет жала. Основной профиль этого насекомого — регулирование численности паразита, обитающего на каштанах, орехотворки. Торимусы откладывают яйца в тела орехотворок или даже в их собственные кладки, тем самым уничтожая популяцию.

Торимус — единственное действенное средство в борьбе с орехотворкой. Во всем мире — орехотворка пришла в Россию из Китая через Европу — все еще нет более надежного способа побороть этого вредителя.

«Других просто не существует. Химию применить нельзя, потому что сама орехотворка живет внутри гала — это такое новообразование, покрытое со всех сторон тканью листа. И [когда] орехотворка внутри такого домика, ни один пестицид к ней не проберется», — объяснил Гниненко.

Порядка пяти тысяч торимусов уже выпустили на особо охраняемых природных территориях, сообщил телеканал «Сочи 24». Причем нанести вреда окружающей среде торимус не может. В этом уверен и директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.

«Он не грозит никаким аборигенным видам, питается только восточной каштановой орехотворкой. У него такое меню, как у гурмана», — объяснил он.

Другие проблемы

По словам Юрия Гниненко, орехотворка не единственная проблема каштанов в Сочи. Другой вопрос, над которым ученым еще предстоит поломать голову, заключается в том, как вылечить деревья от болезни — нектриевого некроза, при котором вредоносный грибок вызывает поражения на листьях, ветках и стволе дерева.

Ранней весной в трещинах коры начинают развиваться споры, но заметным заболевание становится только тогда, когда стадия уже серьезная — на ветках и стволе появляются небольшие розовые или красно-кирпичные бугорки, свидетельствующие о поражении. Обычно зараженные ветви стараются поскорее удалить, но в промышленных масштабах проблема требует более современного решения.

Сочи далеко не в первый раз сталкивается с проблемами экосистемы. Как и в случае с орехотворкой, недуги и паразиты часто бывают занесены из других регионов и даже стран. Например, после Олимпиады в Сочи в 2014 году национальные заповедники южного города, а в частности краснокнижные самшитовые рощи, атаковали огневки — гусеницы и бабочки-вредители.

Ученые пытались уничтожить огневку разными способами, в том числе в ход шли и специальные биологические препараты. Но насекомые смогли пережить не только химическую атаку, но и зиму. В следующем сезоне уже появилось потомство, устойчивое к применению подобных мер.

Справиться с огневкой, по словам Гниненко, удалось благодаря другому насекомому — куколочному паразитоиду, который так же, как и торимус, откладывал яйца в теле врага. Но ученый объяснил, что пришли к такому способу борьбы с вредителем слишком поздно — огневка распространялась и уничтожала бесценный колхидский самшит со скоростью лесного пожара.