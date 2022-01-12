Убийцу нижегородского депутата задержали за несколько часов. Без женщины не обошлось

Подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина задержали. Предположительно, он раньше работал на свою жертву, а в последнее время был под угрозой увольнения.

Вечером 11 января 59-летний депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентин Розин обратился в больницу с огнестрельным ранением. В него, предположительно, выстрелили из охотничьего ружья. Следователи возбудили уголовное дело.

Спасти Розина не удалось — он скончался в реанимации. Но перед смертью депутат якобы успел назвать имя своего обидчика. Им оказался 39-летний местный житель Сергей С.

Подозреваемый с судимостью

Сначала Сергей С. смог скрыться от правоохранителей. Его сожительница, по данным Telegram-канала Shot, призналась, что отвезла его в сторону леса и высадила там.

Днем 12 января Следственный комитет подтвердил, что подозреваемого в убийстве депутата Валентина Розина задержали. По данным Telegram-канала «112», его помогла найти супруга. Когда ее автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, она призналась, что высадила мужа у деревни Зиняки.

Спустя несколько часов правоохранители обнаружили подозреваемого в указанной деревне. Он был в нетрезвом состоянии, оружия при нем не было.

Telegram-канал «112» сообщил, что мужчина уже был судим за разбой и убийство. Это подтвердил «360» и сын Валентина Розина Илья. По его словам, Сергей С. сам рассказывал об этом, а также говорил, что у него есть оружие. Последний факт он оправдывал увлечением охотой. СМИ нашли три единицы оружия, зарегистрированные на подозреваемого.

Ссора или ревность

Сергей С., по словам Ильи, работал на депутата прорабом или строителем. Розин был директором фирмы ООО «Русский лес», занимавшейся продажей стройматериалов, изделий из дерева, а также изготовлением банных печей.

Знакомы мужчины были порядка 5–10 лет. При этом сын убитого уверен, что конфликтов у подозреваемого с его отцом не было, хоть Сергей С. и был вспыльчивым по характеру.

По информации Telegram-канала Shot, причиной убийства все же мог стать конфликт. Валентин Розин якобы хотел уволить своего работника. Проблемы у них, по данным издания, возникали не в первый раз.

Другой возможный мотив убийства — ревность, написал Shot. Сергей С. якобы не так давно ушел из семьи и завел роман с бухгалтершей в фирме Розина. Ее он и приревновал к начальству. Издание также уточнило, что именно она помогала подозреваемому скрыться после убийства депутата.