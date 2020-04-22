Вячеслав Попов устроил кровавую резню возле здания суда в Первоуральске в середине марта. Он зарезал свою супругу и пытался убить еще двух человек. Мужчину арестовали, а детей женщины оставили ее матери. Однако теперь органы опеки изменили свое решение — мальчика и двух девочек отдадут другим родственникам в разные семьи. Младшую дочь должна забрать к себе вторая бабушка — мать убийцы. «360» разбирался, почему в соцзащите приняли такое решение.

27-летнюю Полину Драницу 20 марта убил ее супруг на пороге здания мирового суда Первоуральска. В этот день там должны были рассматривать иск о побоях, который женщина подала против Попова. Однако заседание так и не состоялось — 37-летний Вячеслав Попов напал на свою супругу с ножом и нанес ей девять ранений в лицо и шею.

Полина смогла добежать до дверей суда. Она бросилась за помощью к судебному приставу и посетителю, которые находились неподалеку, однако супруг последовал за ней. Попов напал и на них, когда они попытались защитить Драницу. В результате оба получили ранения — приставу потребовалась госпитализация. От гибели его спас надетый бронежилет, однако нападавший несколько раз полоснул ему ножом по рукам.

От полученных травм женщина скончалась до приезда врачей. Попов смог скрыться с места преступления, но вскоре его поймали — он спрятался в квартире у своей матери. Правоохранители отметили, что он и раньше имел проблемы с законом — в 2008 году Попова судили за причинение тяжких телесных повреждений.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что за побои мужчине грозил штраф в размере пяти тысяч рублей. За убийство и нападение на других людей, в числе которых находящийся при исполнении судебный пристав, его ждет гораздо более суровое наказание. 20 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Попова на два месяца — сейчас преступник находится в СИЗО. Его обвиняют сразу по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Источник фото: РИА «Новости»

Земля на могиле не остыла — а детей уже делят

У Полины Драницы остались трое несовершеннолетних детей: восьмилетний мальчик, трехлетняя девочка и 11-месячная девочка. Все малыши от разных отцов, самая младшая — дочь Вячеслава Попова. После убийства Полины, все трое детей остались с ее матерью — Татьяной Подопригоровой. Однако вскоре органы опеки изменили свое решение.

Практикующий юрист Алексей Светлаков, который представляет интересы потерпевшей стороны рассказал, что соцзащита решила забрать детей у бабушки и отдать в три разные семьи. По его словам, старшего мальчика заберет мать первого мужа Полины, среднюю девочку — ее сестра, а самую младшую дочь органы опеки и попечительства решили отдать матери убийцы.

Светлаков рассказал «360», что уведомление о необходимости прийти в органы опеки Татьяне Подопригоровой привезли на девятый день после убийства ее дочери. По словам юриста, его доставили прямо на кладбище. Там же бабушке сообщили, что в деле появились «новые обстоятельства», и теперь у нее заберут внуков, которых несколько дней назад передали под ее опеку.

И самая бесчеловечность в чем? В том, что убитая оставила детей у своей мамы. У того человека, которому она доверяла. Эти дети никогда не были у той бабушки, которой опека решила отдать самую младшую. Это-то чем продиктовано? Какими чаяниями ребенка? След на земле от убитой еще не остыл, а ребенка уже делят. Это ли не кощунство? Алексей Светлаков

Он подчеркнул, что органы опеки решили забрать детей у Подопригоровой на основании того, что она якобы привлекалась к уголовной ответственности по статье «Побои». Однако, по словам юриста, эта информация недостоверна.

«Она привлекалась. Но, извините, там было заключено мировое соглашение. Судом рассмотрение было прекращено. Не было наказания. Да, было уголовное преследование, было возбуждено уголовное дело, но наступило примирение», — пояснил Светлаков в беседе с «360».

Он также напомнил, что сейчас эта статья декриминализована и больше не относится к числу уголовных преступлений. Кроме того, он отметил, что при назначении опекунства над детьми, соцзащита не должна выяснять все сведения о личности, которая хочет ее оформить.

«Закон говорит, что для установления опеки нет необходимости проверять, всего нужен один документ от лица, желающего стать опекой. Это паспорт. Бабушка представила паспорт», — подчеркнул юрист пострадавшей стороны.

Адвокат Тимур Матвеев в беседе с «360» отметил, что органы опеки действительно принимают решение, кому передать несовершеннолетних детей под опеку.

В данной истории мы видим, что, раз у бабушки дети были изъяты и переданы в другую семью, значит для этого были какие-то основания. Если говорить о том, что ранее бабушка привлекалась к уголовной ответственности, и статья эта — 116, побои, то у органов опеки действительно были основания передать детей в другую семью Тимур Матвеев

Он подчеркнул, что не занимается этим делом и не знает обстоятельств, при которых суд прекратил производство в отношении бабушки.

Дочь для смягчения приговора?

Супруг Татьяны Подопригоровой Лев, который приходился отчимом убитой Полины, в беседе с Znak.com назвал происходящее «беззаконием и вандализмом». Он рассказал, что ни Вячеслав Попов, ни его мать не проявляли особого интереса к малышке.

«Та бабушка, вторая, мать убийцы, она даже из роддома этого ребенка не забирала. Это о чем говорит? Интерес был у нее к этому ребенку? Отец ребенка с ним не общался», — отметил юрист потерпевшей стороны.

Лев Подопригоров рассказал, что за все время их отношений — они познакомились в конце 2017 года — видел Попова вместе с падчерицей всего несколько раз. Сама Полина, по его словам, рассказывала, что Вячеслав устает от детей, поэтому уходит отдыхать к своей матери. Отчим отметил, что разлад в отношениях пары начался уже давно, и рождение обшей дочери его лишь усугубило.

Подопригоров не исключает, что право опеки над дочерью позволит убийце рассчитывать на смягчение приговора. Если малышку отдадут его матери, то Вячеслав сможет заявить на суде, что у него на иждивении находятся престарелая мать и несовершеннолетний ребенок. Адвокат Тимур Матвеев уверен, что даже это не поможет Попову избежать строгого наказания.

Действительно, суд рассматривает смягчающие обстоятельства, но в данной ситуации, учитывая, что он убил одного человека, покушался на жизнь еще двоих, притом судебный пристав находился при исполнении своих служебных обязанностей, я думаю, сильного снисхождения по этим обстоятельствам убийца не получит Тимур Матвеев

Мать убитой женщины продолжает бороться за право опеки над своими внуками. Светлаков рассказал, что Подопригоровы уже подали в Первоуральский городской суд иск с требованием аннулировать решение отдела опеки и оставить всех детей воспитываться у себя. Они не планируют никому отдавать малышей, пока суд не вынесет окончательное решение. Однако органы опеки подали встречный иск — с требованием отдать внуков назначенным опекунам. Слушания по обоим искам запланировано на 12 мая.