В США темнокожая пара убила свою приемную белую дочь. Девочке было три года. Причиной смерти медики называют множественные удары тупым предметом. Подозреваемых уже арестовали, им грозит срок от 20 лет до пожизненного. При этом не так давно приемная мама покойного ребенка стала местной звездой. Она выиграла в шоу «Худшие повара Америки» и планировала потратить деньги на семью.

Ариэль Робинсон и ее мужа Джерри Остина Робинсона обвиняют в убийстве, совершенном в результате жестокого обращения с детьми. 14 января полиция обнаружила в их доме в Южной Каролине тело ребенка. По словам судебно-медицинского эксперта, маленькая девочка скончалась в результате нескольких ранений тупым предметом. Погибшую опознали как Викторию Смит, сообщили в WHNS.

В Штатах Ариэль Робинсон известна благодаря 20-му сезону программы «Худшие повара в Америке». Суть шоу в том, что люди с плохими кулинарными навыками учатся готовить. Последний раз выиграла именно приемная мать Виктории. Она получила 25 тысяч долларов. После победы женщина утверждала, что деньги пойдут на отдых для семьи, передавал сайт TMZ. Ведь у пары пять детей, трое из которых приемные.

«Я просто знаю, что нахожусь в руках Господа и у него была цель, чтобы я поехала туда (на шоу — прим. „360“). <…> Он знал, что мы проходили через это усыновление. <…> Он просто позволил всему сработать в нашу пользу», — говорила Робинсон летом.

Ариэль Робинсон работала учителем в средней школе и была местным комиком, радио- и телеведущей. У женщины есть свой блог на YouTube и в Instagram. Она постоянно выкладывала фото с детьми, особенно с дочерью.

«Она была веселой, она была очень милой со всеми вокруг нее, у нее была страсть к работе с детьми», — рассказывала продюсер Джастин Уильямс.

В департаменте социальных служб Южной Каролины заявили, что знают о смерти девочки. Сейчас проводят дальнейшее расследование с участием правоохранительных органов.

«Когда она входила в комнату, все взгляды были прикованы к ней, потому что она буквально требовала этого, была милашкой», — так покойного ребенка описала Тиффани Хаггинс, бывшая приемная мать Виктории Смит.

По словам женщины, девочка была в ее семье порядка 10 месяцев.

«У нее был лучший характер, и я говорю это не только потому, что я была ее мамой, но она была просто нашим лучом света. Она была прекрасным ребенком как внутри, так и снаружи», — добавила Хаггинс.