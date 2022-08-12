Убийца танков НАТО. Российские инженеры модернизировали противотанковую самоходку 2С25

Российские инженеры модернизировали противотанковую самоходку 2С25. Когда-то она была создана в противовес натовским Abrams и Leopard, до сих пор оставаясь грозной убийцей танков. Ведь, помимо современных апгрейдов, пушка сочетает в себе главные особенности российского оружия: эффективность, удобство и простоту.

Российскую «самоходку» модернизировали

В Ростехе заявили об окончании испытаний модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Это гусеничная плавающая машина с мощным артиллерийско-ракетным комплексом, предназначенная для борьбы не только с танками, но и с другой бронетехникой и живой силой противника. Машина входит в состав подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты.

В ближайшее время образцу должны присвоить литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение. По словам разработчиков, самоходная пушка может без подготовки преодолевать водные преграды, причем даже при небольшом шторме (до трех баллов) и одновременно вести огонь по противнику. Кроме того, обновленная 2С25 может вести боевые действия в тропиках, на болотах и в горах.

Изначальную версию 2С25, которую также называют «Спрут-СД», начали создавать в середине 1980-х годов в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода и екатеринбургском ОКБ-9 под научным руководством ЦНИИТочМаш. Тогда страны НАТО усилили свой арсенал новыми танками M60A3, M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger. Имевшиеся на тот момент советские амфибии не смогли бы эффективно им противостоять. С приходом новой самоходки расклад сил изменился.

Источник фото: wikimedia.org

Российское оружие: простое и эффективное

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк в разговоре с «360» подтвердил, что конкурентов у 2С25 нет ни в России, ни в мире. Отечественная артиллерия постоянно совершенствуется, используя боевой опыт, который был приобретен в Сирии, а также сейчас, в ходе специальной операции на Украине.

Последний раз самоходная противотанковая пушка 2С25 усовершенствовалась в 2015 году. После нынешней модернизации будут проведены государственные испытания, и ее можно будет принять на вооружение. Эта самоходка станет одним из мощных средств артиллерийского вооружения наших воинских подразделений Андрей Головатюк полковник запаса.

Пока неясно, будут ли использовать в СВО новую самоходную пушку, так как она еще не принята на вооружение, пояснил Головатюк. Это произойдет лишь через какое-то время, и, скорее всего, к тому моменту специальная военная операция России на Украине уже завершится.

Эксперт также уточнил, что Россия входит в число лидеров по экспорту вооружений и традиционно занимает второе место. Лидирующие позиции пока у Соединенных Штатов Америки, на третьем месте стремительно догоняющий россиян Китай, далее следуют Великобритания и Германия. Однако у отечественных технологий есть свои уникальные преимущества.

«Издавна российское вооружение отличается простотой в изготовлении и эксплуатации. Поэтому нет необходимости очень долго готовить специалистов для обслуживания любых систем. Понятно, что сейчас с развитием техники они становятся все сложнее и сложнее, но тем ни менее наше вооружение остается удобным и очень простым в обслуживании», — отметил Головатюк.

Источник фото: wikimedia.org

Новинки вооружения армии РФ

Помимо самоходной противотанковой пушки, в Ростехе разработали еще несколько новинок. Одной из них стала зенитная управляемая мини-ракета ближнего перехвата для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М». Причем на одном ЗРПК можно разместить пакет из четырех новых боеголовок. Ракеты с расстояния 500 метров могут сбивать различные малоразмерные цели: беспилотники, реактивные снаряды залпового огня, различные ракеты и прочее.

Кроме того, был разработан новый комплекс управления расчетами реактивных систем залпового огня, артиллерийскими и минометными подразделениями «Планшет-М-ИР». Он передает информацию по закрытому каналу спутниковой связи и способен подключаться к беспилотникам. Работать с комплексом можно, находясь в машине или снаружи, он помогает следить за обстановкой на поле боя и корректировать огонь. Меньше чем за минуту анализирует данные и производит расчеты.

Был доработан комплекс управления артиллерией «Планшет-А», который успешно прошел государственные испытания в 2019 году, выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов. Гаджет может управлять не только САУ и РСЗО, но и минометами, а также буксируемой артиллерией — раньше эти сегменты не имели средств автоматизации управления. Созданием «Планшетов» занималось научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы», которое входит в состав корпорации «Ростех».