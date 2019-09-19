Убийца с молотком и ключом. Курганец получил пожизненное за необъяснимую жестокость

Убийство, разбой, покушения, изнасилование ребенка — все эти преступления совершил Николай Агеев из Курганской области. 18 сентября он узнал свой приговор. Суд определил, что мужчина отправится в колонию на пожизненный срок. История убийцы из Курганской области — в материале «360».

В зале суда Николай Агеев старался быть неприметным. Он сидел в куртке, шапке и джинсах и почти не двигался. Реакцию мужчины на пожизненный приговор скрывала медицинская маска на лице.

Источник фото: телеканал «Екатеринбург»

Николай Агеев оказался на скамье подсудимых из-за целого ряда преступлений — он убивал, калечил людей и угрожал им. В придачу он еще и забирал небольшие суммы денег, которые находил при жертвах. Одним из самых резонансных его преступлений стало насилие над 10-летней девочкой в квартире человека, который доброжелательно позвал его выпить. В 2018 году в Каменске-Уральском он убил мужчину, а потом надругался над его падчерицей, которой было 10 лет.

Роковыми для Агеева стали два месяца того года — август и сентябрь: два убийства, два покушения, изнасилование малолетней и пять разбойных нападений в трех городах — Челябинске, Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

В первом городе он трижды напал на торговые павильоны, украв деньги и товар. В одном эпизоде он проломил голову продавщице разводным ключом. Агеев всегда брал с собой оружие — когда-то ключ, а когда-то молоток.

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В Екатеринбурге преступник напал на женщину — тогда он украл у нее 13 тысяч рублей. 17 августа того же года его пригласила в гости приятельница. Агеев схватил хозяйку за шею, повалил на пол и больше 10 раз ударил ее молотком и топором по голове. Он убежал, прихватив с собой чужие деньги.

Самое резонансное свое преступление Агеев совершил в Каменск-Уральском. В сентябре 2018 года он в магазине познакомился с местным жителем, который предложил новому другу забежать в свою квартиру и провести задушевные беседы под пару рюмок. После этого живым хозяина квартиры и его приемную дочь никто не видел — Агеев оглушил мужчину, потом пошел к его падчерице, изнасиловал ее и утопил в ванной, чтобы «замести следы». Девочке было 10 лет. Мама в это время была на работе.

Отчим и мать убитой девочки. Источник фото: телеканал «Екатеринбург»

Теперь Николай Агеев больше никогда не узнает, что такое жить на воле. Он даже не отрицал, что убивал и изнасиловал ребенка, а признался во всех преступлениях, которые совершил.