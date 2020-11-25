Убийца оставил подсказки. На Кубани 4 года искали тело школьницы и оправдали того, кто признал вину

Суд Краснодара оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве восьмилетней девочки. По версии следствия, в 2016 году убийца ударил Свету Дудину по голове и спрятал тело. Останки нашли через 3,5 года по нарисованным подсказкам. Задержанный мужчина признался в преступлении и подтвердил, что это он оставил указания. Однако присяжные сочли историю недоказанной. Теперь придется искать нового подозреваемого. Ведь дважды за одно преступление в России не судят.

Краснодарский краевой суд оправдал 63-летнего жителя поселка Звезда, обвинявшегося в убийстве восьмилетней девочки. Ребенок пропал в июне 2016 года, а в январе 2020 на зданиях поселка появились указания на место, где спрятано тело. По ним нашли скелет ребенка, после чего и задержали подозреваемого.

«Девочка в день убийства несколько раз забегала во двор подсудимого. Прогоняя ее, 63-летний житель поселка Звезда несколько раз ударил ребенка молотком по голове, отчего ребенок умер. Затем на машине он вывез тело девочки в поле, где оставил», — цитируется текст обвинения на сайте суда.

Однако коллегия присяжных сочла эту историю недоказанной. Обвиняемого оправдали и освободили в зале суда.

Подсказки на зданиях

Как рассказывала газете «Кубанские новости» мать убитой Татьяна Дудина, 20 июня 2016 года Света отправилась вместе с отчимом в поле. Дмитрий Дудин работает комбайнером, и падчерица часто ходила с ним на работу, чтобы покататься. Около 11 утра Дмитрий подвез ее к ведущей к дому тропинке и велел идти домой. И хотя дом находился недалеко, ребенок там так и не появился.

«Сесть в машину к чужому человеку она не могла. И мы, и учителя в школе на протяжении года объясняли, как это опасно. Света всегда гуляла по поселку — у нас три улицы, все друг друга знают. Оживленных трасс нет. Никто и представить не мог, что детей может подстерегать какая-то беда», — говорил отчим.

Свету искали полиция, волонтеры, казаки и добровольцы. Поиски шли несколько дней, но даже с помощью авиации девочку не нашли. Родителей Светы опрашивали и проверяли на полиграфе. Но следствие пришло к выводу, что к пропаже они не причастны. Да и местные, в том числе подруги пропавшей, говорили, что Свете повезло с отчимом: часто играет, не бьет, не обижает, хорошо зарабатывает и помогает с хозяйством.

Почти четыре года родные надеялись найти Свету живой. Объезжали окрестные хутора и поселки, расспрашивали людей и даже ходили к гадалкам. А в январе 2020 года на нескольких зданиях поселка появились надписи-подсказки.

Источник фото: пресс-служба Следственного комитета

В феврале полицейские задержали 63-летнего местного жителя, сообщали в пресс-службе СКР. На опросе мужчина признался в убийстве и подтвердил, что это он оставил подсказки.

Признание не доказало вину

Обвиняемого оправдали из-за недостаточности улик, рассказал «360» адвокат Тимур Маршани. Независимо от признания вины, человек имеет право на защиту и объективное разбирательство подробностей дела. Всегда остается вероятность, что на подсудимого надавили во время расследования. И решение о признании вины или раскаянии он принял из-за угроз, побоев или пыток.

«На стадии судебного разбирательства собранные по делу улики оказались недостаточными для изобличения человека в совершенном преступлении. Наличие признания еще не свидетельствует о вине человека. Вина должна быть доказана в ходе судебного следствия», — добавил адвокат.

По мнению Маршани, раз присяжные приняли оправдательное решение, то собранные во время досудебного расследования материалы были необъективными и не раскрывали все подробности убийства. Возможно, доказательства виновности мужчины показались суду предвзятыми, противоречивыми или недостоверными.

Не исключено, что присяжные сочли, что признания выбили силой, то есть незаконно. А значит, юридической силы они не имеют. Поэтому, пояснил Маршани, дело вернут на доследование. Чтобы собрать дополнительные доказательства и найти нового подозреваемого — дважды по одному и тому же делу человека в России судить нельзя.