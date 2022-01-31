Убийца «Мисс Кузбасс — 2010» присылал от ее имени сообщения со всего мира. Так часто пытаются скрыть смерть человека
Как узнать, откуда отправляют сообщения, замаскированные через VPN. Объяснил специалист по киберпреступности Девяткин
Мужа победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс — 2010» арестовали по подозрению в убийстве супруги. Полгода назад он написал заявление о ее пропаже — якобы женщина улетела в Дубай и не вернулась, но в Instagram она «продолжала отвечать» подписчикам и семье. Теперь мужчина признался: в ссоре убил модель, труп выкинул в реку, а видимость активности в соцсетях поддерживал сам.
В Москве до 25 марта арестовали мужа «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой Александра Попова по подозрению в убийстве супруги. Об этом РИА «Новости» сообщили в Щербинском районном суде столицы.
По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», подозреваемый — 37-летний заместитель начальника отдела по договорной работе Московского метрополитена, однако официальных подтверждений этой информации нет.
Улетела в Дубай и пропала
Заявление о пропаже супруги Попов, как пишет «ВЧК-ОГПУ», написал 10 января. В нем он объяснил, что 29-летняя Сапожкова перестала выходить на связь еще полгода назад — 31 августа. Перед этим она якобы уехала отдыхать в Дубай и пробыла там до октября. Все это время связь супруги поддерживали в Instagram.
В октябре, по данным Telegram-канала, Сапожкову и ее подруг якобы пригласили в Африку. А 14 декабря от модели пришло сообщение о том, что она находится в ковид-центре в пригороде Кимберли, ЮАР.
«14 декабря моя жена написала мне, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли. <…> Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном ее местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию», — приводит слова Попова из протокола «ВЧК-ОГПУ».
Однако полицейские, по информации издания, выяснили, что Ксения Сапожкова не выезжала из России ни 31 августа, ни позднее. Родственники же якобы заявили, что после «отъезда» и начала их общения исключительно в Instagram ее манера писать изменилась.
Признание спустя полгода
К тому же телефон пропавшей «Мисс Кузбасс — 2010» в день ее пропажи якобы находился у ее супруга, Александра Попова. Также «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что 31 августа, как раз когда Сапожкова, по словам Попова, улетела на отдых, он якобы на несколько дней увел их шестилетнюю дочь к другу.
За два дня отсутствия дочери, по словам соседей, Попов вынес из квартиры несколько больших мусорных мешков. При этом и квартиру, в которой они жили с Сапожковой, и машину он якобы продал, так что обыски силовикам было проводить негде.
Накануне же Попов якобы пришел в полицию с явкой с повинной. По данным Telegram-канала «112», он признался, что убил супругу в ходе ссоры, затем расчленил ее тело и выбросил в реку Десну в нескольких мешках, предварительно обвязав их камнями. С родственниками и подписчиками через аккаунт супруги в соцсети от ее лица якобы общался именно он, чтобы убедить всех в том, что модель жива.
При этом водолазы на дне водоема ничего не нашли, а сам Попов позднее от своих показаний якобы отказался. Дочь Попова и Сапожковой живет в Новокузнецке у родителей модели. Тело «Мисс Кузбасс — 2010» до сих пор не нашли.
Подруга Ксении Сапожковой рассказала «Известиям», что ей показалось странным, что модель не ответила на ее поздравление с днем рождения в соцсетях в сентябре.
«Месяц, два, три прошло, думаю, странно. Просто она такой человек, она всегда ответит. Потом начала появляться информация, что она пропала. А вчера мне сообщили, что ее убили», — цитирует ее издание.
При этом предположить, что в семье у подруги были проблемы, собеседница «Известий» не могла — они выглядели счастливой и любящей парой.
Раскусить VPN легко
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил «360», что завладеть аккаунтами модели в соцсетях могло быть легко.
«Она могла использовать очень простые пароли. Ее Instagram взламывается, от ее имени могут отправляться любые сообщения. А учитывая то, что люди часто один пароль и логин используют и для других приложений и социальных сетей, то от ее имени рассылают сообщения по многим каналам», — уверен он.
Геолокацию, по словам эксперта, подделать сложнее. Но и это, по мнению специалиста по киберпреступности Генриха Девяткина, возможно: VPN-сервис или ряд других технологий могут искусственно моделировать любую геолокацию.
«Я могу находиться в Москве и с домашнего компьютера заходить через программу, которая будет показывать, что я нахожусь в Австралии. Это один из распространенных способов», — сказал он.
Однако узнать, реально ли сообщения отправляли из разных стран, или же для этого использовали VPN, тоже не составляет для профессионалов труда. Для этого нужно лишь найти владельца сервиса, с помощью которого подделывали местоположение.
«Есть миф, что если заходить через несколько VPN, то никого не найдут. Но просто обращаются к владельцу — у него есть все точки входа. И он показывает, откуда и кто заходил. Никаких серьезных технических проблем это не вызывает», — заключил Девяткин.