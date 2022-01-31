Мужа победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс — 2010» арестовали по подозрению в убийстве супруги. Полгода назад он написал заявление о ее пропаже — якобы женщина улетела в Дубай и не вернулась, но в Instagram она «продолжала отвечать» подписчикам и семье. Теперь мужчина признался: в ссоре убил модель, труп выкинул в реку, а видимость активности в соцсетях поддерживал сам.

В Москве до 25 марта арестовали мужа «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой Александра Попова по подозрению в убийстве супруги. Об этом РИА «Новости» сообщили в Щербинском районном суде столицы.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», подозреваемый — 37-летний заместитель начальника отдела по договорной работе Московского метрополитена, однако официальных подтверждений этой информации нет.

Улетела в Дубай и пропала

Заявление о пропаже супруги Попов, как пишет «ВЧК-ОГПУ», написал 10 января. В нем он объяснил, что 29-летняя Сапожкова перестала выходить на связь еще полгода назад — 31 августа. Перед этим она якобы уехала отдыхать в Дубай и пробыла там до октября. Все это время связь супруги поддерживали в Instagram.

В октябре, по данным Telegram-канала, Сапожкову и ее подруг якобы пригласили в Африку. А 14 декабря от модели пришло сообщение о том, что она находится в ковид-центре в пригороде Кимберли, ЮАР.

«14 декабря моя жена написала мне, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли. <…> Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном ее местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию», — приводит слова Попова из протокола «ВЧК-ОГПУ».

Однако полицейские, по информации издания, выяснили, что Ксения Сапожкова не выезжала из России ни 31 августа, ни позднее. Родственники же якобы заявили, что после «отъезда» и начала их общения исключительно в Instagram ее манера писать изменилась.

Признание спустя полгода

К тому же телефон пропавшей «Мисс Кузбасс — 2010» в день ее пропажи якобы находился у ее супруга, Александра Попова. Также «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что 31 августа, как раз когда Сапожкова, по словам Попова, улетела на отдых, он якобы на несколько дней увел их шестилетнюю дочь к другу.

За два дня отсутствия дочери, по словам соседей, Попов вынес из квартиры несколько больших мусорных мешков. При этом и квартиру, в которой они жили с Сапожковой, и машину он якобы продал, так что обыски силовикам было проводить негде.

Накануне же Попов якобы пришел в полицию с явкой с повинной. По данным Telegram-канала «112», он признался, что убил супругу в ходе ссоры, затем расчленил ее тело и выбросил в реку Десну в нескольких мешках, предварительно обвязав их камнями. С родственниками и подписчиками через аккаунт супруги в соцсети от ее лица якобы общался именно он, чтобы убедить всех в том, что модель жива.

При этом водолазы на дне водоема ничего не нашли, а сам Попов позднее от своих показаний якобы отказался. Дочь Попова и Сапожковой живет в Новокузнецке у родителей модели. Тело «Мисс Кузбасс — 2010» до сих пор не нашли.

Подруга Ксении Сапожковой рассказала «Известиям», что ей показалось странным, что модель не ответила на ее поздравление с днем рождения в соцсетях в сентябре.

«Месяц, два, три прошло, думаю, странно. Просто она такой человек, она всегда ответит. Потом начала появляться информация, что она пропала. А вчера мне сообщили, что ее убили», — цитирует ее издание.

При этом предположить, что в семье у подруги были проблемы, собеседница «Известий» не могла — они выглядели счастливой и любящей парой.

Раскусить VPN легко

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил «360», что завладеть аккаунтами модели в соцсетях могло быть легко.

«Она могла использовать очень простые пароли. Ее Instagram взламывается, от ее имени могут отправляться любые сообщения. А учитывая то, что люди часто один пароль и логин используют и для других приложений и социальных сетей, то от ее имени рассылают сообщения по многим каналам», — уверен он.

Геолокацию, по словам эксперта, подделать сложнее. Но и это, по мнению специалиста по киберпреступности Генриха Девяткина, возможно: VPN-сервис или ряд других технологий могут искусственно моделировать любую геолокацию.

«Я могу находиться в Москве и с домашнего компьютера заходить через программу, которая будет показывать, что я нахожусь в Австралии. Это один из распространенных способов», — сказал он.

Однако узнать, реально ли сообщения отправляли из разных стран, или же для этого использовали VPN, тоже не составляет для профессионалов труда. Для этого нужно лишь найти владельца сервиса, с помощью которого подделывали местоположение.

«Есть миф, что если заходить через несколько VPN, то никого не найдут. Но просто обращаются к владельцу — у него есть все точки входа. И он показывает, откуда и кто заходил. Никаких серьезных технических проблем это не вызывает», — заключил Девяткин.