В доме пенсионера-сестроубийцы нашли расчлененный труп. На след помог выйти велосипед

Пропажа человека в новосибирском селе позволила поймать возможного убийцу еще двух человек. Подозреваемый — пенсионер, который уже был судим за расправу над сестрой и изнасилование. Соседи уверены, что он был каннибалом.

В крошечном селе Северное (население менее шести тысяч человек) Новосибирской области полиция задержала 66-летнего мужчину после того, как на его участке на улице Шерстобитова нашли расчлененное тело пропавшего без вести человека. В последний раз жертву пенсионера видели 16 апреля 2020 года — после этой даты житель села не отвечал на звонки родных. В связи с его исчезновением следователи завели уголовное дело об убийстве.

Правоохранители установили, что 36-летний мужчина пришел в гости к пенсионеру, они начали распивать алкоголь, возникла ссора и пожилой сельчанин зарезал собутыльника. Чтобы избавиться от улик, он расчленил тело и закопал во дворе. По некоторым данным, останки нашли в выгребной яме туалета. Жертва приехала к пенсионеру на велосипеде — именно это транспортное средство и стало причиной проведения обыска в доме пожилого мужчины, так как пенсионер не смог внятно объяснить, откуда у него велосипед.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили не только расчлененный труп и окровавленную одежду, но и два скелета в подвале дома. Принадлежность останков выясняется до сих пор, а соседи мужчины подозревают его в каннибализме.

«Ходят слухи, что он убивал людей и съедал их мясо, а кости закапывал прямо во дворе или под домом», — сказал один из жителей села в беседе с сайтом «Сиб.фм». Источники некоторых СМИ опровергли информацию о том, что подозреваемый ел людей.

Участок подозреваемого / Источник фото: СК Новосибирской области

Найденные в подвале останки, по словам источников в правоохранительных органах Новосибирской области, принадлежат двух мужчинам, которые считались без вести пропавшими более двух лет.

Сайт «Тайга.Инфо» пообщался с жителями Северного и узнал некоторую информацию о пропавших. Первым исчезнувшим был молодой парень, которого не смогли отыскать в 2018 году. Спустя год пропал еще один мужчина, а на днях на звонки перестала отвечать последняя жертва — 36-летний Петр Лысяный. Его расчлененное тело и нашли на участке пенсионера.

Личность Лысяных установили по велосипеду, но еще один труп опознали благодаря старой травме покойного — в его ноге был установлен титановый штифт. Сайт Рен ТВ сообщил, что травма была у мужчины, который исчез год назад, то есть это предпоследняя жертва пенсионера. Сайт также называет имя подозреваемого — его зовут Виктор Захаров.

При исследовании биографии потенциального каннибала выяснилось, что в 1991 году его судили за убийство. Он расправился с собственной сестрой и был приговорен к 15 годам лишения свободы. По данным местных СМИ, пенсионер также был судим по статье об изнасиловании. Кто был его жертвой, не сообщается.

Пенсионер не всегда жил на улице Шерстобитого. Местные рассказали, что долгое время он обитал на мусорной свалке где-то на окраине села. Заместитель главы администрации Северного сельсовета Татьяна Литвякова рассказала журналистам, что в 2014 году власти выделили для пенсионера дом на двух хозяев на улице Шерстобитова. Причину, почему сибиряк без определенного места жительства получил жилье, Литвякова назвать не смогла.

Несмотря на то, что он жил в доме, соседи все равно считали его бомжем — он часто ходил по улицам с тележкой, сделанной из жестяной ванны, и заходил на местную свалку.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По статье «Убийство» Уголовным кодексом России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Если выяснится, что пенсионер убил людей, чьи скелеты нашли на участке, то срок увеличится.